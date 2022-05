SNC-Lavalin annonce la conclusion d'un accord de réparation avec le Directeur des poursuites criminelles et pénales du Québec concernant les accusations en lien avec le projet de réfection du pont Jacques-Cartier quant à des faits survenus entre 1997 et 2004





MONTRÉAL, le 6 mai 2022 /CNW Telbec/ - SNC-Lavalin (TSX: SNC), une société spécialisée en gestion de projet offrant des services professionnels entièrement intégrés exploitant des bureaux partout dans le monde, annonce la conclusion d'un accord de réparation avec le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) du Québec relativement aux accusations portées contre les sociétés SNC?Lavalin Inc. et SNC-Lavalin international Inc., quant à des faits survenus entre 1997 et 2004 en lien avec le projet de réfection du tablier du pont Jacques-Cartier. L'accord de réparation est sujet à l'approbation de la Cour supérieure du Québec lors d'une audience débutant le 10 mai 2022. Les obligations financières de SNC au terme de l'accord totalisent $29 558 777 dont le paiement est réparti sur une période de 3 ans.

Simultanément au dépôt des accusations, le 23 septembre 2021, le DPCP avait invité SNC-Lavalin inc. et SNC-Lavalin international Inc. à négocier un accord de réparation relativement à celles-ci.

La Société étant liée par des obligations de confidentialité, elle ne peut pas faire de commentaires supplémentaires sur cette affaire tant que les procédures judiciaires ne sont pas terminées.

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières, notamment des énoncés concernant l'Entente et les attentes de SNC-Lavalin quant à la probabilité, aux modalités, aux conditions et au calendrier de l'Entente finale prévue.

Ces énoncés comportent des risques et des incertitudes substantiels, y compris, entre autres, les risques et les incertitudes associés à la négociation des conditions finales de l'Entente et à l'obtention de l'approbation de l'Entente par les tribunaux, et rien ne garantit que le litige sera finalement résolu conformément à l'Entente ou qu'il le sera.

Toutes les déclarations prospectives sont faites uniquement à la date du présent document et la société n'a pas l'intention et ne s'engage pas à les mettre à jour ou à les réviser, sauf si la loi l'exige.

SOURCE SNC-Lavalin

Communiqué envoyé le 6 mai 2022 à 16:10 et diffusé par :