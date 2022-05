Avis aux médias - Le ministre Champagne se rendra en Allemagne et en Belgique





OTTAWA, ON, Le 6 mai 2022 /CNW/ - Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, se rendra en Allemagne et en Belgique du 8 au 13 mai 2022. Il participera à la réunion des ministres responsables du Numérique du G7 (anglais), les 10 et 11 mai à Düsseldorf, en Allemagne. Il rencontrera également ses homologues étrangers ainsi que des dirigeants d'entreprise de secteurs clés afin de promouvoir le Canada comme partenaire économique fiable, stable et attrayant.

Allemagne

Dates : Du 8 au 12 mai 2022

Belgique

Date : Le 13 mai 2022

Restez branchés

Pour obtenir plus de renseignements ou pour connaître les services offerts par le Ministère, visitez Canada.ca/ISDE.

Suivez Innovation, Sciences et Développement économique Canada sur les médias sociaux.

Twitter : @ISDE_CA; Facebook : @innovationcanadienne; Instagram : @innovationcdn; et LinkedIn

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Communiqué envoyé le 6 mai 2022 à 13:35 et diffusé par :