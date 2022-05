Vantage et l'équipe McLaren MX Extreme E lancent une campagne pour la fête des Mères avec la première femme pilote de McLaren





SINGAPOUR, 6 mai 2022 /PRNewswire/ -- Vantage, le courtier international multi-actifs, en collaboration avec l'équipe McLaren MX Extreme E, a dévoilé sa dernière campagne vidéo de la fête des mères célébrant les modèles féminins de soutien qui ont aidé à former la première femme pilote de McLaren, Emma Gilmour.

La vidéo met en scène Mme Gilmour, née en Nouvelle-Zélande, et rend hommage à sa mère qui a facilité son parcours.

Qu'il s'agisse d'être la première et seule femme à ce jour à remporter une épreuve du championnat du monde des rallyes en 2016, ou de devenir la première femme pilote de McLaren Racing à concourir dans la série de championnats Extreme E. Gilmour est pleinement consciente de sa position de modèle féminin dans un monde dominé par les hommes, et attribue son succès au soutien indéfectible de sa mère.

« Ma mère a été l'un de mes plus grands soutiens », déclare-t-elle. « Elle était là pour toutes mes victoires et toutes mes déceptions. Elle m'a encouragée à poursuivre mes rêves et m'a aidée à les réaliser. Aujourd'hui et tous les jours, je la remercie pour tout son amour et son soutien inconditionnels. »

« Dans notre quête d'un avenir idéal, les femmes ont toujours été la pièce centrale du puzzle. C'est notre manière de montrer notre reconnaissance aux femmes les plus importantes de nos vies : nos mères »,déclare Marc Despallieres, directeur de la stratégie et du commerce, Vantage.

M. Despallieres explique que le partenariat pluriannuel entre Vantage et l'équipe McLaren MX Extreme E a été renforcé par les valeurs partagées de durabilité et de diversité, ainsi que d'égalité, d'inclusion et de représentation des sexes, tout en défendant et en prônant la sensibilisation au changement climatique

« Chez Vantage, nous sommes restés fermes dans notre engagement à soutenir, former et autonomiser les femmes qui se trouvent parmi nous. Nous souhaitons continuer à le faire sur le long terme. »

À propos de Vantage

Vantage est un courtier mondial multi-actifs dont le siège social est situé à Sydney, en Australie. Il offre à ses clients l'accès à un service robuste et efficace pour échanger des CFD sur le Forex, les matières premières, les indices et les actions.

Avec plus de 10 ans d'expérience du marché à son actif, Vantage a constitué une équipe mondiale de plus de 1 000 personnes, réparties dans 30 bureaux situés dans les régions APAC, Australasie, MENA et au Royaume-Uni. La société s'est forgé une réputation en proposant des normes d'échange élevées à des clients de toutes tailles, en fournissant un écosystème d'échange de confiance qui permet aux clients de réussir, de manière plus rapide et plus simple.

En tant qu'entité autorisée et réglementée en Australie, au Royaume-Uni et aux îles Caïmans, la confiance des clients est d'une importance capitale. Pour préserver les intérêts des clients, Vantage adopte une approche pragmatique de la conformité sur tous les marchés où elle opère.

Vantage est plus qu'un simple courtier. Son service centré sur l'humain relie de manière transparente les clients (du particulier aux institutions) aux bons outils, ressources et soutien.

Soyez en mesure de profiter davantage des opportunités de marché gagnantes lorsque vous commercez plus intelligemment @vantage.

À propos de McLaren Racing

McLaren Racing a été fondée en 1963 par le pilote néo-zélandais Bruce McLaren. L'équipe a participé à sa première course de Formule 1 en 1966. Depuis, McLaren a remporté 20 championnats du monde de Formule 1, plus de 180 grands prix de Formule 1, les 500 miles d'Indianapolis à trois reprises et les 24 heures du Mans à sa première tentative.

L'équipe participe au championnat du monde de Formule 1 de la FIA avec Lando Norris et Daniel Ricciardo, aux NTT INDYCAR Series avec les pilotes Arrow McLaren SP Pato O'Ward et Felix Rosenqvist, et au championnat Extreme E avec Emma Gilmour et Tanner Foust.

McLaren a été la première équipe de F1 à recevoir la norme Carbon Trust en 2010 et l'a conservée depuis sur une base semestrielle, la dernière fois en février 2021. L'écurie a également été la première équipe de F1 à recevoir le prix d'accréditation de durabilité de la FIA à un niveau trois étoiles en 2013 dans le cadre de la certification environnementale de la FIA, avant de devenir signataire de l'engagement Sports au service de l'action climatique de l'ONU en 2021.

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=_W4Gx_XeGjI

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1745281/Vantage_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 6 mai 2022 à 12:45 et diffusé par :