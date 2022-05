The Jills Zeder Group vend un ensemble en front de mer sur l'île exclusive de La Gorce à Miami Beach pour 170 millions de dollars





MIAMI BEACH, Floride, 6 mai 2022 /PRNewswire/ -- The Jills Zeder Group a vendu le 18 La Gorce Circle , un domaine très unique de La Gorce Island, composé de quatre propriétés adjacentes en front de mer comprenant les 16, 18, 22 et 24 La Gorce Circle, pour 170 millions de dollars. Situé sur l'île exclusive de La Gorce, à Miami Beach, le domaine se compose de trois maisons individuelles, chacune avec un quai privé, et d'une parcelle supplémentaire, avec un magnifique parc.

Jill Eber et Jill Hertzberg de The Jills Zeder Group, qui sont des ambassadeurs de Coldwell Banker Global Luxury affiliés à Coldwell Banker Realty, représentent le vendeur.

La propriété entièrement clôturée, orientée vers le sud-ouest, offre une vue imprenable sur la baie de Biscayne et le centre-ville de Miami. Elle mesure environ 11 627,84 mètres carrés (près de 1,2 hectares) et offre environ 182,88 mètres de façade sur l'eau.

Une maison à deux étages, comprenant cinq chambres, sept salles de bain complètes et trois salles de bain partielles, se trouve au 16 La Gorce Circle. Le 18 La Gorce Circle présente une maison plus petite avec deux chambres à coucher, deux salles de bain complètes et une demi-salle de bain, ainsi qu'une maison d'amis et une cave à vin. La maison à deux étages du 22 La Gorce Circle comprend cinq chambres, sept salles de bain complètes et cinq salles de bain partielles.

Le joyau de la couronne du domaine est un étonnant parc privé, appelé « Domaine de la Paix et de l'Amour ». Il est doté de jardins soigneusement entretenus, de banians et de chênes imposants, de palmiers majestueux, d'un impressionnant belvédère en marbre face à la baie et d'un grand quai privé. De plus, ce parc serein est doté d'un aménagement paysager magnifique, avec des allées complexes en pierre de corail, et offre des couchers de soleil et des vues magnifiques sur l'horizon du centre-ville.

La Gorce Island incarne ce qu'une retraite parfaite devrait être : de luxueux domaines en bord de mer avec un aménagement paysager impeccable, de vastes terrains, des quais privés et un système de sécurité 24 heures sur 24. La Gorce Island est prisée par les résidents de premier plan en raison de l'isolement et de la tranquillité qu'elle offre. La communauté se compose d'environ 60 maisons unifamiliales de luxe et est reliée par un pont à Miami Beach, où les résidents se trouvent à une courte distance des boutiques de Bal Harbour au nord, de Lincoln Road et de South Beach au sud, et de Design District à l'ouest. À proximité se trouve également l'historique La Gorce Country Club, construit à la fin des années 1920 et récemment rénové.

Citations :

« C'est l'assemblage de propriétés le plus incroyable de tout Miami Beach, offrant environ 182,88 mètres de front de mer avec des vues spectaculaires sur la baie de Biscayne et le centre-ville de Miami », a déclaré Jill Eber de The Jills Zeder Group. « Il s'agit d'une enceinte prisée, d'un trophée que de nombreux acheteurs parmi les plus avisés attendent depuis des années pour arriver sur le marché. »

« Jamais disponible sur le marché auparavant, cette autorisation de vente offre une occasion unique de posséder une propriété de cette ampleur, à un moment où l'offre de maisons et de terrains à Miami Beach est extrêmement limitée », a déclaré Jill Hertzberg de The Jills Zeder Group. « De plus, La Gorce Island est l'une des communautés fermées les plus prestigieuses du sud de la Floride, offrant la plus grande intimité à ses résidents. »

À propos de The Jills Zeder Group : The Jills Zeder Group , affilié à Coldwell Banker Realty, est composé de trois familles, qui sont toutes des acteurs majeurs du secteur de l'immobilier résidentiel de luxe. Ces familles comprennent Jill Hertzberg , Jill Eber et Felise Eber ; les enfants de Hertzberg Danny Hertzberg et Hillary Hertzberg ; et Judy Zeder et ses enfants, Nathan Zeder et Kara Zeder Rosen . Avant la formation de The Jills Zeder Group en 2019, les familles ont conclu un total combiné de plus de 6 milliards de dollars de ventes immobilières, notamment en collaborant à de multiples ventes de luxe sur le marché de Coral Gables. Avec des bureaux à Miami Beach et Coral Gables, The Jills Zeder Group se spécialise dans les propriétés de luxe haut de gamme de plusieurs millions de dollars dans les enclaves les plus élitistes du sud de la Floride, représentant des célébrités, des dirigeants de Fortune 500 et une clientèle internationale diversifiée. Ils offrent des connaissances et des services incomparables aux clients de l'immobilier de luxe. Pour plus d'informations et pour contacter The Jills Zeder Group, consultez le site JillsZeder.com .

À propos de Coldwell Banker Realty : Coldwell Banker Realty en Floride est une société de courtage immobilier résidentiel de premier plan qui compte environ 73 bureaux et 8 106 associés commerciaux affiliés. Coldwell Banker Realty est détenue par une filiale de Realogy Holdings Corp. (NYSE : RLGY), la plus grande société de services immobiliers résidentiels à service complet des États-Unis. Visitez le site ColdwellBankerHomes.com. Coldwell Banker Global Luxury et le logo Coldwell Banker Global Luxury sont des marques de service appartenant à Coldwell Banker Real Estate LLC. Visitez le site ColdwellBankerLuxury.com

