PARTICIPEZ À L'APPEL : ODIN AUTOMOTIVE ANNONCE LA NOUVELLE DIRECTION DE L'ENTREPRISE ET UNE NOUVELLE IDENTITÉ DE MARQUE





La conférence de presse en direct du 19 mai marquera la première « Journée de la transformation » annuelle de l'entreprise

LUXEMBOURG, 6 mai 2022 /PRNewswire/ -- Odin Automotive S.à r.l., société holding automobile dirigée par des experts mondiaux de l'automobile, tiendra une conférence de presse en direct le jeudi 19 mai à 9 h (HNE)/15 h (HEC) pour annoncer l'avancée de l'entreprise dans sa prochaine phase, avec une nouvelle direction commerciale élargie et une nouvelle identité de marque. L'événement marquera également la première « Journée de la transformation » annuelle de l'entreprise, axée sur la nouvelle direction de la société vers un transport plus propre des marchandises et des personnes sur le dernier kilomètre.

En janvier de cette année, Odin a annoncé l'acquisition du producteur allemand de VE StreetScooter Engineering (StSE) auprès de Deutsche Post DHL (DPDHL) et a commencé la production de leurs véhicules utilitaires légers électriques avec la nouvelle équipe de propriétaires trois semaines plus tard. Plus de 20 000 véhicules StreetScooter sont déjà en service dans des flottes à travers l'Europe et l'Asie. Fin mars, l'entreprise a annoncé un accord avec GoFor, un fournisseur de services de livraison participative canadien, afin d'introduire plus de 3 500 de ses VE en Amérique du Nord d'ici la fin de 2023.

« L'acquisition d'une entreprise avec plus de 7 ans d'expérience dans la fabrication et l'exploitation de flottes de livraison électrique à grande échelle nous a donné une base inégalée pour définir et accélérer l'avenir de ce secteur, a déclaré Stefan Krause, PDG et président d'Odin. À l'heure actuelle, l'électrification peut être un processus complexe et intimidant qui n'est accessible qu'à un petit pourcentage de propriétaires de flotte. Nous pensons qu'il est grand temps que quelqu'un se mette au travail pour changer cela, et c'est l'objectif de la Journée de la transformation 2022. »

Cette Journée donnera lieu à des présentations en direct de Krause et du chef du marketing et des ventes, Gernot Friedhuber, à des témoignages de partenaires externes clés qui seront dévoilés lors de l'appel, ainsi qu'à une séance de questions et réponses animée pour l'ensemble des présentateurs. Toutes les personnes intéressées sont invitées à participer en cliquant sur le lien suivant : https://vimeo.com/event/2086111 pour être à la pointe du transport du dernier kilomètre.

À propos d'Odin Automotive SARL

Odin Automotive est une holding automobile dont les employés travaillent ensemble à travers l'Europe, l'Asie et l'Amérique du Nord pour transformer le transport des personnes et des marchandises sur le dernier kilomètre en un système de transport sans émissions. Odin est dirigée par des leaders expérimentés qui ont été à la pointe de l'industrie automobile au cours des 30 dernières années. Après avoir été les pionniers du changement dans les grandes entreprises automobiles et logistiques, ainsi que dans les start-ups et les technologies de véhicules électriques, ils sont plus que prêts à résoudre le problème de l'électrification des parcs commerciaux. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre site www.odinev.com.

Contacts pour les médias :

Veronica Grigoriou

Relations publiques et communications

press@odinev.com

Holger Neumann

bmb-consult

h.neumann@bmb-consult.com

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/1811529/Odin_Automotive_Transformation_Day.mp4

Communiqué envoyé le 6 mai 2022 à 09:29 et diffusé par :