/R A P P E L -- Avis aux médias - La secrétaire parlementaire Brière annoncera une aide financière pour contrer la violence fondée sur le sexe faite aux femmes et aux filles immigrantes à Sherbrooke, Québec/





GATINEAU, QC, le 5 mai 2022 /CNW/ - Au nom de l'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, l'honorable Élisabeth Brière, secrétaire parlementaire de la ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé ainsi que députée de Sherbrooke, annoncera un soutien financier important pour les femmes et les filles immigrantes qui sont victimes de violence dans la région de l'Estrie.

Date : 6 mai 2022



Heure : 9 h 30



Lieu : Carrefour accès loisirs

Salle Desjardins (pièce 110)

172, rue Élaine-C.-Poirier

Sherbrooke (Québec)

