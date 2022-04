NAV CANADA se joint au Pacte mondial des Nations Unies





OTTAWA, ON, le 22 avril 2022 /CNW/ - À l'occasion du Jour de la Terre, NAV CANADA a annoncé aujourd'hui son engagement à adhérer au Pacte mondial des Nations Unies, la plus grande initiative mondiale pour le développement durable des entreprises.

« En ce Jour de la Terre, nous réaffirmerons notre engagement envers un avenir durable, a déclaré Raymond G. Bohn, président et chef de la direction. Chez NAV CANADA, nous croyons en une solide gouvernance sociale et d'entreprise et en la formation de partenariats en vue de réduire l'empreinte environnementale de l'aviation. Notre culture, notre gouvernance et nos pratiques d'affaires s'harmonisent avec les principes du Pacte mondial des Nations Unies. »

Le Pacte mondial des Nations Unies fournit un cadre international permettant aux entreprises d'harmoniser leurs stratégies et leurs activités avec des principes universels qui gouvernent l'environnement, les droits de la personne, le travail et la lutte contre la corruption, et de se mobiliser pour bâtir une société meilleure, plus sûre et plus inclusive pour tous.

L'engagement de NAV CANADA envers le Pacte mondial des Nations Unies constitue un jalon dans l'élaboration de sa stratégie environnementale, sociale et de gouvernance. Cette initiative guidera la manière dont NAV CANADA mesure et communique ses résultats, tout en façonnant et en tirant profit des pratiques exemplaires qui réduiront l'empreinte environnementale et garantiront une responsabilisation sociale et une gouvernance forte.

« Nous nous engageons à intégrer formellement le Pacte mondial des Nations Unies et ses principes dans notre stratégie sur la culture et nos activités quotidiennes, a ajouté M. Bohn. Nous participerons à des projets de collaboration pour faire avancer les objectifs de développement globaux des Nations Unies, en particulier dans le domaine où nous avons le plus grand potentiel d'incidence : les objectifs de développement durable. »

En vertu de ce cadre, NAV CANADA s'engage à rendre compte de ses progrès au cours de l'année suivant son adhésion au Pacte mondial des Nations Unies, puis chaque année par la suite, conformément à la politique de communication sur les progrès du Pacte mondial des Nations Unies.

« En conjonction avec les initiatives de l'orientation stratégique de NAV CANADA, notre nouveau cadre environnemental, social et de gouvernance ne se limitera pas à améliorer l'efficacité opérationnelle de nos clients, mais tiendra compte également de notre propre empreinte environnementale directe », a affirmé M. Bohn.

La nouvelle orientation stratégique à long terme de NAV CANADA comprend trois initiatives centrales : la modernisation de l'espace aérien, les opérations basées sur trajectoire et les aménagements numériques. Ces initiatives interreliées guideront NAV CANADA vers l'avenir, transformeront sa prestation de services à long terme et offriront de la valeur à ses clients et à ses parties prenantes. Elles aideront NAV CANADA à créer un système de navigation aérienne plus résilient et plus durable, ainsi qu'à favoriser des gains d'efficacité se traduisant par une réduction de la consommation de carburant et des émissions de gaz à effet de serre.

À propos de NAV CANADA

NAV CANADA est une société privée sans but lucratif, créée en 1996, qui fournit des services de contrôle de la circulation aérienne, des services consultatifs d'aéroport, des exposés météorologiques ainsi que des services d'information aéronautique dans plus de 18 millions de kilomètres carrés d'espace aérien intérieur et d'espace aérien international sous contrôle canadien.

La Société est reconnue à l'échelle internationale pour son dossier de sécurité et ses innovations technologiques. Les systèmes de gestion de la circulation aérienne élaborés par NAV CANADA sont utilisés par des fournisseurs de services de navigation aérienne partout dans le monde.

