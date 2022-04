/R E P R I S E -- Troisième étude sur le Jour de la Terre de Placements Mackenzie : En joignant le geste à la parole, les Canadiens et Canadiennes s'affirment comme acteurs de changement en matière de durabilité/





TORONTO, le 21 avril 2022 /CNW/ - Selon la troisième étude annuelle sur le Jour de la Terre de Placements Mackenzie, les Canadiens continuent à s'imposer comme acteurs de changement en matière de durabilité en faisant cadrer leurs placements avec leurs valeurs. L'étude a par ailleurs révélé que leur engagement à avoir un impact positif sur le monde comprend également la prise de mesures dans d'autres domaines de leur vie.

Selon l'étude :

Près de 60 pour cent (58 pour cent) des investisseurs détiennent actuellement des investissements durables ou prévoient accéder au domaine de l'investissement durable au cours des prochaines années.

Parmi ceux et celles qui détiennent actuellement des investissements durables, 71 pour cent entendent augmenter leur participation.

Les causes les plus soutenues par le biais d'investissements durables comprennent l'environnement/le changement climatique (57 pour cent), les droits de la personne (27 pour cent), les pratiques de travail équitables (23 pour cent) et l'égalité des genres (19 pour cent).

« Les Canadiens continuent de manifester un vif intérêt pour la promotion de la durabilité par le biais de leurs placements, et c'est une excellente nouvelle à bien des égards, déclare Andrew Simpson, gestionnaire de portefeuille et chef de l'équipe Mackenzie Betterworld. Alors que les questions de durabilité prennent de plus en plus d'importance dans le monde, il est encourageant de voir que les investisseurs canadiens perçoivent les investissements durables comme une opportunité de renforcer leurs portefeuilles tout en faisant cadrer leurs placements avec leurs valeurs. »

Champions du développement durable, au-delà des placements.

La portée de l'étude a également dépassé le domaine des placements et a révélé que le Canada est en train de devenir une nation d'« acteurs de changement en matière de durabilité », la vaste majorité des Canadiens prenant de petites mesures pour aider à créer un monde plus durable :

94 pour cent des Canadiens ont déclaré qu'ils triaient les déchets et les matières recyclables alors que 93 pour cent utilisent des sacs à provisions réutilisables;

85 pour cent font don de vêtements et d'autres biens usagés et 75 pour cent déclarent aider leurs voisins; et

58 pour cent font des dons à des organismes de bienfaisance communautaires et un tiers font du bénévolat auprès d'organismes de bienfaisance locaux.

« Ces chiffres indiquent clairement qu'une tendance à l'activisme positif, constructif et individuel se manifeste d'un bout à l'autre de notre pays. Les gens se rendent compte que, si nous agissons tous et faisons de petits changements, nous pouvons apporter des changements majeurs, » déclare Fate Saghir, cheffe du développement durable à Placements Mackenzie.

Mme Saghir conclut en notant que l'étude a également révélé que les Canadiens demandent aux entreprises (79 pour cent) et aux gouvernements (77 pour cent) du Canada de faire davantage pour développer et promouvoir un monde plus durable. « Nous ne demandons pas seulement d'être nous-mêmes des acteurs de changement, mais mettons aussi au défi les entreprises et les gouvernements de tous les niveaux de jouer un plus grand rôle dans la création d'un avenir meilleur. Les Canadiens nous disent que chacun a un rôle à jouer - et ils ont raison. »

À propos de Placements Mackenzie

Placements Mackenzie (« Mackenzie ») est une société de gestion de placements de premier rang gérant un actif de 205,5 milliards de dollars au 31 mars 2022. Mackenzie fournit des solutions de placement et des services connexes à plus d'un million de clients au détail et institutionnels, par l'intermédiaire de multiples réseaux de distribution. Fondée en 1967, Mackenzie est un gestionnaire d'actif mondial avec des bureaux au Canada ainsi qu'à Boston, Dublin, Londres, Hong Kong et Beijing. Mackenzie est membre de la Société financière IGM (TSX:IGM), l'une des principales sociétés de services financiers au Canada. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site placementsmackenzie.com.

À propos de l'étude Pollara

Cette étude en ligne a été menée du 31 mars au 7 avril 2022 auprès de 1 501 adultes canadiens. Les résultats d'un échantillon aléatoire de cette taille peuvent être considérés comme précis à ±2,5 points de pourcentage près, 19 fois sur 20. Les résultats ont été pondérés en fonction du sexe, de l'âge et de la région, à l'aide des données du plus récent recensement, afin d'être représentatifs de la population canadienne dans son ensemble.

