Les Fermes Burnbrae s'engagent à atteindre des émissions nettes de carbone nulles d'ici 2050 et présentent leur deuxième ferme alimentée par l'énergie solaire ainsi que leur premier rapport public sur le développement durable

LYN, ON, le 22 avril 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, à l'occasion du Jour de la Terre 2022, les Fermes Burnbrae, producteur d'oeufs principal au Canada, sont fières de publier leur premier rapport public sur le développement durable, « Des oeufs pour la vieMD ». En tant que chef de file de l'industrie alimentaire canadienne, l'entreprise décrit dans son rapport les efforts qu'elle déploie pour relever certains des défis les plus pressants en matière de développement durable auxquels les Canadiens sont confrontés. Le rapport présente un résumé des objectifs des Fermes Burnbrae en matière de développement durable et les progrès réalisés par rapport à ses cinq piliers clés : l'environnement, le soin des animaux, la santé et le bien-être, les aliments sûrs et nourrissants et l'esprit communautaire.

Les Fermes Burnbrae sont une entreprise familiale canadienne de sixième génération. Depuis plus de 130 ans, les valeurs familiales et le développement durable font partie intégrante du solide héritage agricole et de l'objectif de la famille Hudson. En tant que principal fournisseur du Canada, les Fermes Burnbrae s'engagent à offrir des oeufs sûrs, nutritifs et abordables aux Canadiens, tout en travaillant à un avenir plus écologique pour la prochaine génération.

Dans le cadre des efforts de l'entreprise pour réduire son impact environnemental, les Fermes Burnbrae annoncent aujourd'hui leur engagement à atteindre des émissions nettes de carbone nulles d'ici 2050. L'entreprise a commencé à suivre son empreinte carbone en 2016 et continuera à se concentrer sur les questions hautement prioritaires où elle peut avoir le plus grand impact, notamment la réduction des émissions de gaz à effet de serre et de la consommation d'électricité.

« En tant que plus important producteur familial d'oeufs au Canada, les Fermes Burnbrae jouent un rôle important en favorisant des changements environnementaux et sociétaux positifs, tant à l'échelle nationale que dans les communautés dans lesquelles nous travaillons et que nous servons », a déclaré Margaret Hudson, présidente et directrice générale des Fermes Burnbrae. « Notre famille a toujours eu un esprit communautaire dans tout ce qu'elle fait, il est donc naturel que nous nous engagions à contribuer pour protéger la planète, et à continuer d'innover dans nos opérations avec de futurs projets de développement durable, comme le lancement de notre deuxième ferme solaire. »

En 2021, les Fermes Burnbrae ont ajouté un deuxième champ solaire à Lyn, en Ontario, qui est situé sur la ferme d'origine achetée par Joseph et Jean Hudson en 1891, suite au succès de leur première ferme de poules pondeuses en liberté alimentée par l'énergie solaire en plein air dans le comté d'Oxford, en Ontario. Ce deuxième champ solaire générera 500 kilowatts d'énergie par année; il s'agit d'assez d'électricité pour alimenter 85 maisons pendant un an. Disposant maintenant de deux des plus grands champs solaires de fermes de ponte au Canada, l'entreprise est bien placée pour accroître son utilisation d'énergie renouvelable et réduire les gaz à effet de serre.

L'entreprise poursuit également son soutien de longue date à des initiatives locales et pancanadiennes axées sur un avenir meilleur, notamment des programmes de protection de la biodiversité comme le Programme de rétablissement pour le noyer cendré, la collaboration avec Swim Drink Fish pour protéger les ressources en eau dans tout le pays et le soutien d'initiatives de sécurité alimentaire à grande échelle par des dons d'oeufs aux banques alimentaires. Chez les Fermes Burnbrae, nous pensons que les partenariats et les collaborations avec différents intervenants sont la clé pour aboutir à une planète durable et à un avenir heureux et sain pour tous.

Apprenez-en plus sur les initiatives de durabilité des Fermes Burnbrae dans leur premier rapport public sur le développement durable, « Des oeufs pour la vieMD ».

À propos des Fermes Burnbrae

Les Fermes Burnbrae sont une entreprise familiale canadienne de 6e génération qui produit des oeufs et des produits d'oeufs depuis près de 80 ans. C'est une entreprise privée, exploitée par la famille Hudson depuis sa fondation en 1891. Aujourd'hui, ses activités agricoles, de classement des oeufs et de casserie d'oeufs s'effectuent dans 5 provinces canadiennes. Pour en apprendre davantage, visitez fermesburnbrae.com .

