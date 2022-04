Porter, renvoyer, biodégrader: l'initiative PUMA RE:SUEDE démarre avec la distribution de 500 paires





La marque de sport PUMA entame la distribution de 500 paires de ses baskets RE:SUEDE expérimentales aux participants en Allemagne après avoir reçu un intérêt sans précédent pour son projet de biodégradabilité.

Avec l'initiative RE:SUEDE, PUMA testera le potentiel d'une version biodégradable de sa chaussure emblématique, la SUEDE. Les participants porteront les RE:SUEDE durant six mois avant de les renvoyer à PUMA. La société enverra ensuite les RE:SUEDES portées au spécialiste du compostage industriel Ortessa, situé aux Pays-Bas, qui contrôlera si les baskets peuvent être biodégradées dans un environnement industriel contrôlé.

"Nous sommes ravis d'avoir reçu un nombre nettement supérieur de demandes de participation à l'initiative RE:SUEDE que nous n'avions de paires disponibles, ce qui témoigne du vif intérêt dont jouit le thème de la durabilité", déclare Heiko Desens, directeur mondial de la création chez PUMA. "Dans le cadre de cette initiative, nous recueillerons également les avis des participants sur le confort et la robustesse des baskets, ce qui nous aidera à concevoir leurs futures versions, en cas de succès."

Des Ambassadeurs mondiaux de la marque PUMA, comme le mannequin, actrice et activiste Cara Delevingne, testeront également la RE:SUEDE dans le cadre du projet.

La RE:SUEDE est fabriquée à partir de matériaux comme le daim tanné Zeology, du TPE biodégradable et des fibres de chanvre. Comparés à d'autres matériaux biodégradables qui ont été évalués par PUMA, ces matériaux assurent un confort accru.

L'initiative RE:SUEDE est le premier projet lancé dans le cadre du "Circular Lab" de PUMA, un centre d'innovation qui rassemble les experts de la marque en matière de durabilité et de design pour travailler sur des programmes de circularité. Récemment annoncé, le projet RE:JERSEY, dans lequel PUMA pilote un processus innovant de recyclage vêtement-à-vêtement, s'inscrit également dans la mission du "Circular Lab".

PUMA

PUMA, l'une des principales marques de sport au monde, conçoit, développe, vend et commercialise des chaussures, des vêtements et des accessoires. Depuis plus de 70 ans, PUMA ne cesse de faire avancer le sport et la culture en créant des produits performants pour les athlètes les plus rapides du monde. PUMA propose des produits lifestyle d'excellence inspirés par le sport dans des catégories comme le football, la course et l'entraînement, le basketball, le golf et les sports mécaniques. La Société collabore avec des créateurs et des marques de renom pour introduire les tendances sport dans la culture et la mode urbaines. Le groupe PUMA est propriétaire des marques PUMA, Cobra Golf et stichd. La Société distribue ses produits dans plus de 120 pays et emploie environ 16 000 personnes dans le monde. Son siège social se trouve à Herzogenaurach, en Allemagne.

