Le Comité de partenariat entre les Inuits et la Couronne approuve une politique sans précédent sur l'Inuit Nunangat afin de mieux favoriser l'autodétermination des Inuits





OTTAWA, ON, le 21 avril 2022 /CNW/ - Pour faire avancer la réconciliation, renforcer le partenariat entre les Inuits et la Couronne et favoriser la prospérité de l'Inuit Nunangat au moyen d'une collaboration constructive, le gouvernement du Canada et les dirigeants inuits travaillent de près au sein du Comité de partenariat entre les Inuits et la Couronne (CPIC) depuis la signature de la Déclaration de l'Inuit Nunangat en 2017.

Aujourd'hui, le premier ministre Justin Trudeau et le président de l'Inuit Tapiriit Kanatami, Natan Obed, ainsi que des membres du Conseil des ministres fédéral et les dirigeants inuits élus de la Inuvialuit Regional Corporation, de Nunavut Tunngavik Incorporated, de la Société Makivik et du gouvernement du Nunatsiavut ont approuvé une nouvelle politique sans précédent sur l'Inuit Nunangat lors d'une réunion du CPIC. C'est la première fois que le gouvernement du Canada élabore conjointement une politique générale pangouvernementale de cette nature.

La politique sur l'Inuit Nunangat reconnaît que l'Inuit Nunangat - la terre natale des Inuits - est une région géographique, culturelle et politique distincte comprenant la région désignée des Inuvialuit, le Nunavut, le Nunavik et le Nunatsiavut. La politique vise également les zones urbaines où les Inuits résident. Elle orientera la conception, l'élaboration et la mise en oeuvre de l'ensemble des politiques, des programmes, des initiatives et des services fédéraux nouveaux ou modifiés qui seront en vigueur dans l'Inuit Nunangat ou dont bénéficieront les Inuits.

Afin de promouvoir et de favoriser le bien-être individuel et collectif dans l'ensemble de l'Inuit Nunangat, le gouvernement du Canada s'engage à verser une somme totale de 25 millions de dollars sur cinq ans pour la mise en oeuvre de la politique sur l'Inuit Nunangat. De cette somme, 20 millions seront destinés à des projets visant à accélérer la mise en oeuvre de la politique conformément aux priorités des Inuits. Le gouvernement du Canada et les Inuits poursuivront leur collaboration afin de mettre en oeuvre la politique dans le cadre d'une démarche pangouvernementale stratégique et coordonnée.

Au cours de la rencontre, le premier ministre, le président Obed et les membres du Comité ont également discuté des investissements que propose le Budget 2022 et des liens à faire avec les priorités du CPIC. Ils ont discuté tout particulièrement d'un nouvel investissement de 845 millions de dollars sur sept ans en soutien au logement dans l'ensemble de l'Inuit Nunangat. Les dirigeants inuits et les ministres ont également approuvé plusieurs nouveaux axes de travail prioritaires, dont les priorités inuites sur la scène internationale, le suivi, l'évaluation et l'apprentissage ainsi que la souveraineté, la défense et la sécurité.

L'approbation de la politique sur l'Inuit Nunangat annoncée aujourd'hui était une étape importante à franchir pour soutenir l'autodétermination des Inuits et trouver des solutions constructives et pensées par les Inuits aux enjeux distincts auxquels ils font face. Le gouvernement du Canada poursuivra sa collaboration avec les dirigeants inuits, dans le cadre du CPIC, afin de renouveler la relation entre les Inuits et la Couronne et de faire avancer la réconciliation en basant ces objectifs sur l'affirmation des droits, le respect et le partenariat.

Citations

« Les Inuits ont des droits, des intérêts et des situations uniques. L'approbation de la politique sur l'Inuit Nunangat annoncée aujourd'hui est le fruit d'années de collaboration. Elle aidera à veiller à ce que les priorités et la question de l'autodétermination des Inuits soient intégrées aux programmes, aux politiques et aux initiatives du gouvernement à l'avenir. C'est une étape importante sur le long chemin de la réconciliation, et nous allons continuer de travailler ensemble afin de trouver des solutions durables et efficaces aux enjeux auxquels les communautés font face dans l'Inuit Nunangat. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

« La politique sur l'Inuit Nunangat est au coeur des travaux effectués par le Comité de partenariat entre les Inuits et la Couronne, et nous sommes heureux de la voir se concrétiser. Cette politique met en place le changement structurel qu'il fallait au gouvernement fédéral pour bien répondre aux besoins des Inuits. Il s'agit là d'une étape importante vers l'autodétermination des Inuits. »

-- Natan Obed, président de l'Inuit Tapiriit Kanatami

Faits saillants

La politique sur l'Inuit Nunangat présente une approche pour la conception et le renouvellement des politiques, programmes, initiatives et services fédéraux qui seront en vigueur dans l'Inuit Nunangat ou dont bénéficieront les Inuits. Cette approche permettra d'améliorer la coordination dans l'Inuit Nunangat et de favoriser la discussion avec les Inuits dans le cadre de ces processus.

L'un des principes directeurs de la politique sur l'Inuit Nunangat est la reconnaissance du fait que les investissements fédéraux visant à soutenir les Inuits et l'Inuit Nunangat constituent un aspect important du droit des Inuits à l'autodétermination et à l'autonomie gouvernementale. La politique exige que les organisations gouvernementales fédérales tiennent compte des droits, intérêts et situations uniques des Inuits dans leur approche liée au financement direct des organisations inuites de revendications territoriales.

Depuis mars 2020, le Comité de partenariat entre les Inuits et la Couronne a comme priorité d'élaborer conjointement et de mettre en oeuvre la politique sur l'Inuit Nunangat.

Les priorités actuelles du Comité sont les suivantes :

mise en oeuvre des revendications territoriales des Inuits;



revitalisation, maintien, protection et promotion de l'inuktut;



espace stratégique pour l'Inuit Nunangat;



mesures de réconciliation et efforts pour mettre fin à l'enjeu des femmes et des filles autochtones disparues et assassinées;



éducation, apprentissage des jeunes enfants et formation;



santé et bien-être;



environnement et changements climatiques;



logement;



infrastructure;



développement économique et approvisionnement;



priorités législatives;



priorités internationales des Inuits;



suivi, évaluation et apprentissage;



souveraineté, défense et sécurité.

L'annonce d'aujourd'hui donne suite à un engagement présenté dans la lettre de mandat de décembre 2021 du ministre des Relations Couronne-Autochtones, Marc Miller , et qui consistait à travailler de concert avec les Inuits pour mettre au point conjointement une politique sur l'Inuit Nunangat et à accélérer sa mise en oeuvre.

, et qui consistait à travailler de concert avec les Inuits pour mettre au point conjointement une politique sur l'Inuit Nunangat et à accélérer sa mise en oeuvre. Le Comité de partenariat entre les Inuits et la Couronne repose sur le principe qu'un partenariat d'égal à égal entre les Inuits et la Couronne est essentiel au processus de réconciliation. Le Comité se réunit trois fois par année. Une fois par année, il est coprésidé par le premier ministre et le président de l'Inuit Tapiriit Kanatami.

Le Comité réunit comme participants permanents les présidents du Conseil circumpolaire inuit du Canada , du Conseil national des jeunes Inuits et de Pauktuutit Inuit Women of Canada .

, du Conseil national des jeunes Inuits et de Pauktuutit Inuit Women of . L'Inuit Nunangat est la terre natale des Inuits au Canada . Elle englobe l'eau, la glace et la terre des régions visées par des revendications territoriales des Inuits : la région désignée des Inuvialuit dans les Territoires du Nord-Ouest et au Yukon , le Nunavut , le Nunavik dans le Nord du Québec et le Nunatsiavut dans le Nord du Labrador .

Liens connexes

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Communiqué envoyé le 21 avril 2022 à 18:18 et diffusé par :