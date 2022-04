Fonds régions et ruralité - Près de 1,4 M$ pour l'aménagement durable du territoire de la MRC de Nicolet-Yamaska





NICOLET, QC, le 21 avril 2022 /CNW Telbec/ - La ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, et le député de Nicolet-Bécancour, M. Donald Martel, sont fiers d'annoncer la concrétisation d'une entente de 1 367 904 $ avec la MRC de Nicolet-Yamaska pour amorcer une grande transition écologique par l'aménagement durable du territoire.

Celle-ci vise à maintenir les milieux naturels, à accroître la connectivité entre ces derniers et à créer des infrastructures écologiques en milieu urbain. Pour ce faire, des projets mettant de l'avant la créativité des municipalités seront soutenus. Ceux-ci pourront prendre la forme de mesures réglementaires, de formations pour le personnel municipal, d'outils techniques ou d'implantation d'infrastructures. Une communauté de pratique sera créée pour permettre le partage de l'expertise acquise lors de la réalisation de ces initiatives.

La participation du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) s'élève à 1 139 320 $ et provient du volet Projets « Signature innovation » des MRC du Fonds régions et ruralité (FRR). L'apport de la MRC de Nicolet-Yamaska totalise, quant à lui, 227 984 $.

Citations :

« Comme ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, je trouvais essentiel que les MRC aient les leviers financiers nécessaires pour stimuler la vitalité de leur région. C'est exactement pour ça que notre gouvernement a créé le Fonds régions et ruralité! La somme investie aura des répercussions concrètes pour la MRC et lui permettra de se démarquer encore plus par ce créneau. Je suis fière de l'annonce d'aujourd'hui! »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

« Je suis vraiment heureux de cette belle collaboration entre le gouvernement du Québec et la MRC de Nicolet-Yamaska. Elle illustre encore une fois que nous sommes parfaitement capables, en région rurale, de reconnaître le rôle joué par les milieux naturels dans la protection de notre environnement et de comprendre la nécessité de faire des choix judicieux et éclairés en matière d'aménagement du territoire. D'ailleurs, je salue la MRC de Nicolet-Yamaska pour son projet et les efforts qu'elle y consacre. »

Donald Martel, député de Nicolet-Bécancour

« Depuis 2019, les élus de la MRC de Nicolet-Yamaska se sont engagés dans une importante et nécessaire transition écologique du territoire. Ce grand projet permettra de réaliser des actions concrètes et de développer un réseau d'infrastructures écologiques à l'échelle de la MRC tout en stimulant le mouvement de transition dans nos municipalités. Nous sommes très heureux de pouvoir bénéficier de l'appui financier du gouvernement du Québec pour ce projet d'envergure! »

Geneviève Dubois, préfète de la MRC de Nicolet-Yamaska

Fait saillant :

L'aide du MAMH s'inscrit dans le cadre du volet 3 - Projets « Signature innovation » des MRC du FRR. Ce volet encourage la mise en oeuvre de projets majeurs pour la MRC à partir d'un créneau d'intervention qu'elle a déterminé.

