Alliance historique entre la CSN et Nature Québec pour protéger les forêts





MONTRÉAL, le 21 avril 2022 /CNW Telbec/ - Nature Québec et la Confédération des syndicats nationaux lancent aujourd'hui une alliance pour revendiquer des améliorations à la gestion des forêts québécoises. L'organisation environnementale et la fédération syndicale collaboreront pour proposer des solutions au gouvernement Legault afin de protéger les forêts et les communautés qui dépendent des écosystèmes forestiers en santé.

La Fédération de l'industrie manufacturière de la CSN (FIM-CSN), qui rassemble plus de 25?000 travailleuses et travailleurs réunis au sein de 320 syndicats partout au Québec, s'inquiète pour l'avenir des emplois du secteur forestier. «?Les décisions du gouvernement appauvrissent les forêts, ce qui risque d'avoir des impacts sur les volumes récoltés, la qualité de la fibre et sur les emplois qui y sont rattachés. Le manque de vision globale du ministère des Forêts pourrait même nous faire perdre nos certifications qui, au bout du compte, nuiraient à la réputation du régime forestier sur le marché international. Nous sommes inquiets pour les travailleurs, les travailleuses et les communautés qui dépendent d'une forêt en bonne santé. L'alliance entre la CSN et Nature Québec sera l'occasion d'offrir des solutions qui permettront de maintenir les emplois tout en protégeant les écosystèmes forestiers?», explique Louis Bégin, président de la FIM-CSN.

Nature Québec, qui a participé activement à la Commission Coulombe sur la gestion de la forêt publique québécoise et à la dernière modernisation du régime forestier, considère que le Québec est prêt pour un changement de paradigme en matière d'exploitation forestière. «?La vision des enjeux forestiers du ministère des Forêts est simpliste et dépassée. Le gouvernement doit voir la gestion des forêts d'une manière globale et intégrée, en s'assurant que l'aménagement forestier est réalisé en harmonie avec la protection des espèces menacées comme le caribou, la création d'aires protégées, le récréotourisme, les droits des peuples autochtones, le maintien d'emplois de qualité et les retombées pour les communautés locales. Pendant que le gouvernement Legault s'entête à voir les forêts uniquement comme le bois qui peut y être coupé, c'est tout le monde qui perd au change?», affirme Alice-Anne Simard, directrice générale de Nature Québec.

La CSN et Nature Québec invitent les organisations environnementales, les groupes citoyens, les communautés autochtones, les syndicats, les scientifiques, les élu-es, les citoyennes et les citoyens à se joindre à cette initiative. «?Dans les prochains mois, nous serons très actifs pour proposer des changements concrets à la gestion des forêts qui seront bénéfiques pour l'environnement et les emplois. Nous invitons donc toutes les personnes intéressées par l'avenir des forêts québécoises à se joindre à notre alliance pour que le milieu se fasse enfin entendre?», explique Caroline Senneville, présidente de la CSN.

«?Le ministère des Forêts ne respecte pas sa mission première, qui est d'assurer la conservation et la mise en valeur des forêts dans une perspective de gestion durable. Ce ministère a failli à sa tâche, ce qui nous oblige à intervenir pour sauver les forêts et toutes les espèces qui y sont liées, incluant les humains?», conclut Mme Simard.

À propos de Nature Québec

Nature Québec est un organisme national sans but lucratif oeuvrant à la conservation des milieux naturels et à l'utilisation durable des ressources depuis 1981. Appuyée par un réseau de scientifiques, son équipe mène des projets et des campagnes autour de quatre axes : la biodiversité, la forêt, l'énergie et le climat, ainsi que l'environnement urbain. L'organisme regroupe plus de 100?000 membres, sympathisants et sympathisantes et 30 groupes affiliés, en plus d'être membre de l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN). En ville comme en région, Nature Québec sensibilise, mobilise et agit en vue d'une société plus juste, à faible empreinte écologique et climatique, solidaire du reste de la planète. Pour en savoir plus : http://www.naturequebec.org/

À propos de la Fédération de l'industrie manufacturière (FIM-CSN)

La Fédération de l'industrie manufacturière (FIM-CSN) rassemble plus de 25?000 travailleuses et travailleurs réunis dans plus de 320 syndicats à travers toutes les régions du Québec, notamment dans l'industrie forestière. Avec près 325?000 membres répartis dans 1600 syndicats, huit fédérations et 13 conseils centraux, la Confédération des syndicats nationaux (CSN) est la deuxième centrale syndicale au Québec. Elle oeuvre pour une société solidaire, démocratique, équitable et durable.

