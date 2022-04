FPT Software s'associe à SCSK EU avec l'objectif d'accélérer l'automatisation des entreprises européennes





FPT Software, entreprise internationale de technologies et services informatiques pour la transformation digitale, a récemment annoncé son partenariat avec SCSK Europe, une filiale de l'intégrateur de systèmes japonais SCSK Corporation. Cette collaboration démontre l'expertise de FPT Software dans le domaine de l'automatisation robotisée des processus (robotic process automation ou RPA) et renforce sa présence sur le marché européen.

Afin de mettre en place une « automatisation accélérée », FPT Software a aidé SCSK Europe à rationaliser six processus internes avec succès, en déployant sa plateforme de RPA, akaBot, en seulement quatre semaines. L'équipe FPT a ensuite formé les collaborateurs de SCSK sur le RPA et ses avantages, en leur donnant ainsi la possibilité d'acquérir les compétences nécessaires pour faire face aux changements dans le contexte de l'émergence de la transformation digitale. Après cette réussite en interne, SCSK Europe a mis la solution akaBot de FPT Software à disposition de ses clients des secteurs chimiques et agricoles, afin d'automatiser 100% des efforts humains liés aux processus d'approbation de crédits et d'extraction de données.

« Le RPA est un outil qui permet de résoudre les problématiques liées aux processus métiers pour ainsi créer un flux de travail rationalisé et efficace. Nous espérons poursuivre notre parcours vers l'automatisation, en intégrant des robots RPA à d'autres technologies intelligentes », a déclaré Masatoshi Chiba, Directeur Dénéral de SCSK EU.

« Nous avons décidé de nous associer à akaBot, l'un des principaux fournisseurs de solutions d'hyperautomatisation de FPT, avec l'objectif de fournir une gamme plus large de services et de solutions, ainsi que d'étendre nos opérations à l'échelle mondiale », a ajouté Masatoshi Chiba.

Selon le Directeur opérationnel de FPT Software, Tran Dang Hoa, cette collaboration « ouvre la voie au développement de FPT Software dans l'automatisation robotique et la transformation digitale dans l'Union Européenne et à l'échelle mondiale ».

« Comme SCSK, de plus en plus d'entreprises dans le monde adoptent le RPA et l'hyper-automatisation pour améliorer leurs opérations », a déclaré Tran Dang Hoa. « En tant que l'un des 30 meilleurs fournisseurs mondiaux de solutions RPA, nous avons l'engagement d'accompagner les entreprises pour les aider à surmonter les défis, augmenter la productivité et réduire les coûts », a-t-il ajouté.

Le partenariat entre FPT Software et SCSK a commencé en 2018, lorsque les deux entreprises ont coopéré pour soutenir le développement des entreprises japonaises à l'étranger, plus particulièrement dans le développement de systèmes financiers et automobiles. Les deux sociétés ont uni leurs forces afin de proposer des outils de développement commercial et des services IT dans le cadre des opérations de l'actionnaire majoritaire de SCSK, Sumitomo Corporation, en Asie-Pacifique.

Depuis son arrivée sur le marché européen en 2008, FPT Software a établi sept bureaux et centres de développement. Dans les années à venir, la société prévoit d'investir 100 millions de dollars en Europe.

À propos de FPT Software

FPT Software est une filiale du Groupe FPT, spécialisée dans la fourniture de technologies et de services informatiques, dont le siège est situé au Vietnam. Avec plus de 632,5 millions de dollars de chiffre d'affaires et 22 500 collaborateurs à travers le monde, FPT Software se développe à l'international dans plus de 26 pays. La société est présente en Europe et notamment en France, avec des bureaux à Paris et à Toulouse, ainsi qu'en Allemagne et Royaume Uni.

En tant qu'entreprise pionnière de la transformation digitale, elle offre des services de plateformes digitales, Smart factory, RPA, IA, IoT, Cloud, AR/VR, BPO, etc. FPT Software a collaboré avec plus de 700 clients dans le monde ? dont une centaine de sociétés du classement Fortune 500 ? grâce au développement de logiciels, leur déploiement et mise en oeuvre ainsi que leur maintenance. L'entreprise est présente dans des domaines d'activités tels que l'énergie, la finance, l'assurance, la fabrication, les télécommunications, le commerce, la distribution, la santé, les media, les transports et la logistique.

Pour plus d'informations, veuillez visiter le site https://fpt-software.fr/

À propos de SCSK EU

SCSK Europe Ltd. a été fondée à Londres en 1990 et est une filiale à part entière de SCSK Corporation, l'une des principales sociétés japonaises de services informatiques. Avec plus de 14 000 employés, elle propose différentes solutions IT, dont des outils RPA. L'entreprise est un partenaire commercial stratégique reconnu pour les sociétés en lien avec le Japon, opérant dans la zone EMEA/CEI.

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site web de SCSK Europe Ltd.

