Québec poursuit sa transition énergétique et le développement de sa filière éolienne

GASPÉ, QC, le 20 avril 2022 /CNW Telbec/ - Le premier ministre du Québec, M. François Legault, et le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Côte-Nord et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, M. Jonatan Julien, annoncent que le gouvernement autorisera le lancement, par Hydro-Québec, de deux appels d'offres pour de nouveaux approvisionnements en énergie éolienne et renouvelable. Le gouvernement du Québec confirme ainsi sa volonté de positionner l'énergie éolienne et les énergies renouvelables au coeur de la transition énergétique et de l'essor économique des régions.

Ces nouveaux approvisionnements s'inscrivent dans la volonté du Québec de poursuivre ses efforts pour électrifier son économie et atteindre ses objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES). Ils sont également requis dans le contexte de la croissance des besoins en énergie et en puissance, notamment en raison du développement de nouveaux marchés comme la filière batterie, les serres agricoles, l'hydrogène vert de même que par une électrification accrue liée à la transition énergétique. C'est pourquoi le gouvernement réservera un bloc d'énergie de 1 000 MW à la filière éolienne et un bloc d'énergie de 1 300 MW à la filière des énergies renouvelables.

Le gouvernement souhaite assurer une plus grande prévisibilité et favoriser le développement économique régional en visant une participation importante des collectivités, y compris des communautés autochtones, dans la réalisation des projets. De ce fait, le gouvernement réitère sa volonté de favoriser l'achat local, plus spécialement dans la région de la région de la Gaspésie, des Îles-de-la-Madeleine et de la MRC de la Matanie, berceau de la filière éolienne.

« Aujourd'hui, on annonce le lancement du plus important appel au marché pour de l'énergie renouvelable dans l'histoire du Québec. On est un gouvernement pragmatique, un gouvernement d'action. On agit concrètement pour électrifier notre économie. On agit concrètement pour créer de la richesse en région. Et on continue de bâtir une économie verte qui fera gagner le Québec, qui nous amènera vers un Québec à la fois plus prospère, plus vert et, surtout, plus fier. »

François Legault, premier ministre du Québec

« L'énergie éolienne, étant maintenant mature et compétitive, doit davantage faire partie du mix énergétique du Québec et contribuer à répondre aux besoins énergétiques en pleine croissance. L'appel d'offres pour toutes les sources d'énergie renouvelable permettra, quant à lui, d'obtenir la puissance recherchée à prix très compétitif et de renouveler, notamment, des contrats qui arriveront à échéance. »

Jonatan Julien, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, ministre responsable de la région de la Côte-Nord et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« À l'horizon 2029, nous anticipons une croissance de la demande québécoise d'électricité de 12 %, soit 20 TWh, principalement en raison de l'électrification de notre économie. Le lancement d'appels d'offres pour de nouveaux approvisionnements permettra à Hydro-Québec de répondre à cette croissance et contribuera à soutenir la transition énergétique. »

Sophie Brochu, présidente-directrice générale, Hydro-Québec

Une croissance de la demande québécoise en électricité de 12 %, soit 20 TWh, est prévue de 2019 à 2029. Cette prévision représente une augmentation de 4,1 TWh par rapport à celle de l'état d'avancement 2020.

Les parcs éoliens en activité au Québec, qui ont conclu un contrat avec Hydro-Québec, représentent près de 4 000 MW et génèrent des retombées économiques importantes dans plusieurs régions du Québec.

Lancé en novembre 2020, le Plan pour une économie verte (PEV) constitue la politique-cadre d'électrification et de lutte contre les changements climatiques du gouvernement. Il vise une réduction de 37,5 % des émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990 et l'atteinte de la carboneutralité en 2050. Pour atteindre ces objectifs, une électrification accrue de l'économie québécoise est nécessaire. Dans le domaine énergétique, le Plan directeur en transition, innovation et transition énergétiques présente aussi des cibles ambitieuses à atteindre, notamment en efficacité énergétique, en énergies renouvelables et en réduction de consommation de produits pétroliers.

Les deux projets de règlements seront publiés dans la Gazette officielle du Québec pour consultation pendant 45 jours.

Pour plus d'information sur le Plan pour une économie verte 2030 : quebec.ca/gouv/politiques-orientations/plan-economie-verte

