Eaton fournira sa technologie de protection des circuits Breaktor® à l'un des principaux constructeurs automobiles européens qui l'intègrera dans de nouveaux modèles de VE





La société de gestion de l'énergie Eaton a annoncé aujourd'hui que sa division eMobility avait obtenu un contrat portant sur la fourniture de sa technologie de protection des circuits Breaktor® auprès d'un constructeur automobile européen, pour une utilisation dans plusieurs modèles de véhicules à batterie électrique (VBE) de 800 volts.

La technologie Breaktor offre une nouvelle solution avancée de protection des circuits, destinée aux VBE, qui combine les fonctions de fusibles, de commutateurs pyro et de contacteurs, dans un seul dispositif coordonné. À l'heure où les niveaux de puissance des véhicules électriques augmentent, la solution de protection des circuits Breaktor résout le problème sans cesse croissant de coordination entre les fusibles et les contacteurs, tout en offrant une protection rapide, sécurisée et fiable pour les systèmes de batteries et d'onduleurs à haute puissance.

« Pour répondre à la demande des consommateurs de VE, en faveur d'une plus grande autonomie et d'une charge plus rapide, les nouveaux VE ont augmenté leurs niveaux de puissance, ce qui implique de recourir à une protection avancée des circuits pour ces systèmes à haute tension », a déclaré Scott Adams, président de la division eMobility d'Eaton. « Notre technologie Breaktor assure une sécurité et une fiabilité accrues du système des VE, tout en offrant une architecture simplifiée. En effet, une seule unité de protection des circuits Breaktor peut remplacer jusqu'à 15 composants. Nous sommes ravis de proposer à ce constructeur automobile de classe mondiale une pièce aussi essentielle pour le système des VE. »

La technologie de protection des circuits Breaktor apporte une solution innovante qui tire parti de la technologie électrique industrielle et du savoir-faire automobile d'Eaton, assurant ainsi performance et fiabilité, tout en simplifiant l'architecture. Grâce à un actionnement inférieur à 4 millisecondes pour les défauts de court-circuit jusqu'à 900 volts et 25 000 ampères, la technologie de protection des circuits Breaktor améliore la sécurité du véhicule et protège les composants, quel que soit le niveau de surintensité, et ce, de manière plus efficace qu'avec les méthodes traditionnelles de protection des circuits. La solution de protection des circuits Breaktor est réarmable comme un coupe-circuit, ce qui permet la réactivation du dispositif après une vérification du fonctionnement, et réduit les coûts aussi bien pour le FEO que le consommateur.

« En cas d'accident, la technologie de protection des circuits Breaktor, d'Eaton fonctionne en tandem avec les systèmes de sécurité du véhicule », a précisé M. Adams. « Elle déconnecte rapidement la batterie à haute tension du reste du véhicule, par mesure de protection et sécurité, en cas de situation dangereuse. »

La technologie de protection des circuits Breaktor confère aux fabricants de VBE de nombreux autres avantages, parmi lesquels :

Un dispositif à déclenchement automatique capable de détecter une variation brusque de courant, et d'interrompre le circuit sans avoir besoin de recourir à une détection ou un déclenchement externe.

Un dispositif de limitation du courant en cas de court-circuit, qui améliore la protection au niveau du système.

Un fonctionnement indépendant du sens du courant, qui permet à la fois le chargement et l'utilisation intensive dans des conditions de charge électrique complète.

Une disponibilité dans de multiples configurations, notamment en termes de niveaux de tension et de conceptions multipolaires.

La solution de protection des circuits Breaktor a été conçue et testée au sein des installations électriques avancées d'Eaton à Bonn, en Allemagne, étant prévu que la sous-production démarre cette année à Gummersbach, en Allemagne, et que l'assemblage final ait lieu à Gy?r, en Hongrie.

Eaton est une société de gestion intelligente de l'énergie, déterminée à améliorer la qualité de vie et à préserver l'environnement pour tous, à travers le monde. Nous sommes guidés par notre engagement à faire notre travail correctement, à exercer nos activités de manière durable, et à permettre à nos clients de gérer leur énergie, aujourd'hui et pour de nombreuses années à l'avenir. Capitaliser sur les tendances mondiales à la hausse en matière d'électrification et de numérisation, nous permet d'accélérer la transition planétaire en direction des énergies renouvelables, tout en contribuant à résoudre les défis de gestion de l'énergie les plus urgents au monde, et en privilégiant le meilleur pour nos actionnaires et l'ensemble de la société.

Fondée en 1911, Eaton est cotée à la bourse de New York (NYSE) depuis près d'un siècle. Nous avons enregistré un chiffre d'affaires de 19,6 milliards USD en 2021, et travaillons au service de clients dans plus de 170 pays. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.eaton.com. Suivez-nous sur Twitter et LinkedIn.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 20 avril 2022 à 15:20 et diffusé par :