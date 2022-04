4 M $pour appuyer A3 Surfaces dans la commercialisation de sa technologie





Commercialisation de l'aluminium anodisé antimicrobien en Europe

SAGUENAY, QC, le 20 avril 2022 /CNW/ - A3 Surfaces bénéficiera d'une nouvelle ronde de financement de 4 millions de dollars pour l'appuyer dans la commercialisation de l'aluminium anodisé antimicrobien, une technologie unique au monde qui a été développée par l'entreprise saguenéenne. Le gouvernement du Québec et Desjardins Capital en ont fait l'annonce aujourd'hui, en présence du ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable du Développement économique régional, M. Pierre Fitzgibbon, de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Mme Andrée Laforest, ainsi que du directeur du Centre Desjardins Entreprises Saguenay, M. Daniel Ménard.

Dans le cadre de cette nouvelle ronde de financement, le gouvernement du Québec a octroyé à A3 Surfaces, un prêt de 2 millions de dollars pour soutenir la commercialisation de sa technologie d'anodisation de l'aluminium. Desjardins Capital a pour sa part offert un appui financier d'un million de dollars. À ces montants s'ajoute un investissement d'un million de dollars des actionnaires.

Grâce à ces nouveaux fonds, A3 Surfaces sera en mesure de poursuivre ses démarches d'homologation nord-américaine et pourra consolider sa structure de commercialisation en Europe, où l'entreprise effectue un important travail de représentation. En outre, A3 Surfaces participera en mai prochain à deux salons de renommée mondiale en Europe, soit SANTEXPO, en France et Exposanità, en Italie.

Une première entente signée en France

La commercialisation de la technologie antimicrobienne d'A3 Surfaces a d'ailleurs commencé à percer sur le marché européen. L'entreprise saguenéenne a récemment signé une entente de fournisseur avec la Centrale d'achat hospitalière privée et publique (CAHPP), en France ; ce qui lui permettra d'offrir ses produits à quelque 3?800 établissements de santé français.

A3 Surfaces sur Amazon

Les produits d'A3 Surfaces seront aussi accessibles au grand public par le biais d'Amazon - Europe. D'ici 45 jours, la plateforme de vente en ligne offrira la gamme de produits en aluminium anodisé antimicrobien de l'entreprise.

« Une société innovante comme A3 Surfaces a besoin de support et de temps pour atteindre ses objectifs. Le chemin parcouru depuis les débuts de l'entreprise est considérable et A3 Surfaces n'aurait pu concrétiser ses ambitions sans le support de nos partenaires. A3 Surfaces tient à remercier le gouvernement du Québec et Desjardins Capital pour leur appui indéfectible. Grâce à cette nouvelle ronde de financement, A3 Surfaces est en bonne position pour atteindre son objectif de devenir le leader mondial des surfaces antimicrobiennes. »

- Dr Guy Leblanc, vice-président Santé, A3 Surfaces.

«?La technologie d'A3 Surfaces présente un grand potentiel de commercialisation. C'est ce type de projet que l'on doit développer pour favoriser l'utilisation de l'aluminium au Québec. En stimulant le secteur de l'aluminium, on génère de bons emplois pour la région et des retombées économiques importantes.?»

- Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable du

Développement économique régional

«?A3 Surfaces évolue dans un secteur stratégique pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean, et ses ambitions correspondent aux orientations de la Stratégie québécoise de développement de l'aluminium. En valorisant l'aluminium produit dans la région, A3 Surfaces engendrent des retombées économiques considérables chez nous. »

- Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre

responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« Desjardins Capital est fier d'appuyer l'innovation d'une entreprise québécoise dont le produit amplifie du même coup la notoriété mondiale de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean dans le secteur de l'aluminium. Notre aide financière d'un million de dollars permettra à A3 Surfaces de développer une technologie qui rend l'aluminium autonettoyant afin que les surfaces soient sécuritaires, et ce, est d'autant plus important en temps de pandémie. »

- Jean-Yves Bourgeois, premier vice-président Services aux entreprises du Mouvement

Desjardins

À propos d'A3 Surfaces

A3 Surfaces (A3S) a pris forme en 2015 bien que leurs recherches aient débuté en 2009. Le siège social de cette entreprise est établi à Saguenay (Québec, Canada). L'entreprise dispose d'une équipe multidisciplinaire composée de professionnels hautement spécialisés dans les technologies appliquées. Ensemble, ils travaillent sur l'aluminium anodisé antimicrobien, une technologie unique au monde. Celle-ci a pour objectif de devenir un facteur clef dans la lutte contre la transmission des maladies bactériennes ou virales, par le biais d'un traitement de surface biocide autodésinfectant.

Grâce à ses solutions novatrices en matière d'anodisation de l'aluminium, mais surtout à sa technologie révolutionnaire, A3 Surfaces désire offrir au monde entier des produits éprouvés qui réduiront les risques de propagation des maladies infectieuses.

À propos de Desjardins Capital

Fort d'une expertise de plus de 45 ans, Desjardins Capital a pour mission de valoriser, accompagner et garder les PME au Québec. Avec des actifs sous gestion de 3,0 milliards de dollars en date du 31 décembre 2021, Desjardins Capital participe à la pérennité de plus de 670 entreprises, coopératives et fonds évoluant dans divers secteurs d'activité et issus de toutes les régions du Québec. En plus de contribuer à maintenir et créer plusieurs milliers d'emplois, cette filiale du Mouvement Desjardins offre aux entrepreneurs un accès à un large réseau d'affaires permettant d'appuyer la croissance de leurs entreprises.

