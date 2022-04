Villégiature et pêche - Ouverture des réservations pour les chalets de l'été 2023





QUÉBEC, le 20 avril 2022 /CNW Telbec/ - La Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq) annonce aux vacanciers et aux passionnés de pêche que les réservations pour les séjours en chalet de l'été 2023 s'ouvriront le samedi 23 avril 2022 dès 8h .

Comme à l'habitude, les réservations pour les chalets sont lancées au printemps en vue de l'été de l'année suivante. La meilleure façon de mettre la main sur le séjour espéré est d'être sur la ligne de départ dès l'ouverture, au moment où le calendrier de réservation est encore intouché.

De plus, les adeptes profitent d'offres pour tous les portefeuilles. Des tarifs avantageux sont appliqués aux séjours en semaine et à partir de la mi-juillet, et 15% de rabais sont imputés sur la majorité des séjours de trois jours et plus.

Un processus équitable

L'offre des parcs nationaux, des réserves fauniques et des établissements touristiques du réseau de la Sépaq sera répartie à travers des plages horaires définies afin de distribuer l'achalandage pendant la journée et favoriser une expérience de vente agréable.

Une salle d'attente virtuelle sera mise en place et des rangs de priorité seront distribués aléatoirement à tous ceux qui s'y trouveront à l'heure d'ouverture d'une plage. Afin d'accélérer leur transaction, il est suggéré aux clients de créer dès maintenant leur profil client en ligne. Ils n'auront qu'à s'y connecter lors de l'étape du paiement. Il sera également possible de réserver par téléphone au 1 800 665-6527.

Des séjours mémorables

Avec ses milliers de lacs remplis de poissons, plus de 700 chalets situés dans une nature généreuse et une variété de forfaits, les établissements de la Sépaq sont le théâtre des plus belles histoires de pêche et de vacances réussies.

Les séjours à l'auberge de Port-Menier sur la mythique île d'Anticosti connaissent actuellement un grand succès. Les réservations pour visiter en villégiature cette destination convoitée lors de l'été 2023 s'ouvrent aussi le 23 avril.

Il sera également possible de réserver de nouveaux séjours de pêche pour l'été 2023 à la réserve faunique d'Ashuapmushuan. Deux chalets Horizon dans le secteur Charron combleront les pêcheurs en quête d'une belle prise.

