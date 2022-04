Enedym Inc. forme un partenariat avec Sona Comstar pour produire des moteurs électriques sans aimant





Enedym Inc. («Enedym»), la société technologique qui développe des moteurs à réluctance commutée (MRC), des systèmes de propulsion électrique et des groupes motopropulseurs électrifiés de nouvelle génération, a annoncé aujourd'hui avoir formé un partenariat stratégique avec Sona BLW Precision Forgings Ltd («Sona Comstar»), une entreprise mondiale de technologie automobile de premier plan. Aux termes de l'accord, Enedym et Sona Comstar développeront des systèmes de propulsion MRC adaptés aux conditions routières et d'utilisation propres à l'Inde et destinés aux véhicules électriques à 3 roues et aux motos hautes performances à 2 roues de puissance nominale 10 kW ou plus, et aux véhicules électriques de transport de marchandises à 4 roues de puissance nominale 20 kW ou plus. En outre, Enedym concèdera sous licence ses technologies MRC à Sona Comstar pour fabriquer, exclusivement en Inde, des moteurs de propulsion, des contrôleurs et des systèmes de transmission pour les véhicules cibles. La production en série de ces systèmes devrait commencer en 2023.

En Inde, les trois-roues électriques sont à l'avant-garde de la transition vers la propulsion électrique. Cette conversion est stimulée par l'expansion des infrastructures de la chaîne d'approvisionnement des secteurs du commerce électronique et de la logistique, combinée à la croissance de la demande des consommateurs. Considérant la baisse des coûts d'exploitation et la croissance du commerce électronique, la transition vers la mobilité durable devrait se poursuivre et créer un marché potentiellement important pour les systèmes de propulsion électrique.

Ali Emadi, fondateur et PDG d'Enedym, a déclaré: «Nous sommes ravis d'annoncer ce partenariat avec Sona Comstar. Cette collaboration créera le lien qui manquait entre, d'une part, la fourniture par Enedym de la technologie des moteurs MRC de nouvelle génération ? qui ne nécessite aucun métal issu de terres rares, réduira considérablement les coûts grâce à une numérisation avancée et générera des performances de pointe ? et, d'autre part, un partenaire de confiance et hautement compétent, Sona Comstar, qui fournira aux équipementiers des systèmes et composants automobiles de haute technologie. Les trois-roues électriques sont à l'avant-garde de la transition vers l'électrification des véhicules en Inde et, par conséquent, nos efforts combinés auront un impact significatif à la fois en termes de durabilité, d'efficacité, de réduction des coûts et d'amélioration des performances.»

Commentant le partenariat, Kiran M. Deshmukh, directeur technique de Sona Comstar, a déclaré: «Nous sommes très heureux d'annoncer notre collaboration avec Enedym. Cette collaboration nous donne accès aux inventions développées par Ali Emadi et son équipe de recherche du McMaster Automotive Resource Centre de l'université McMaster. Nous allons pouvoir proposer à nos clients exigeants les nouveaux moteurs à réluctance commutée (MRC) d'Enedym, sans aimant, à haute efficacité et hautes performances et dotés d'un contrôle acoustique avancé du bruit. Notre partenariat est une étape supplémentaire vers une offre de solutions écologiquement durables et rentables qui accéléreront l'adoption de la mobilité électrique en Inde et dans le monde.»

À propos d'Enedym Inc.

Enedym, une start-up technologique fondée par l'Université McMaster, est basée au McMaster Innovation Park à Hamilton, en Ontario (Canada). Enedym est titulaire de plus de 60 brevets et demandes de brevet et d'inventions connexes développées par la Canada Excellence Research Chair in Hybrid Powertrain d'Ali Emadi et son équipe de recherche du McMaster Automotive Resource Centre de l'Université McMaster.

Enedym a pour objectif de réduire significativement le coût des moteurs à propulsion électrique et d'introduire un changement décisif en faveur de l'électrification grâce à des technologies de moteur à propulsion électrique et à des techniques de contrôle et de numérisation. Enedym aspire à contribuer au sauvetage de la planète en rendant plus verts, l'un après l'autre, les marchés des moteurs électriques. Pour plus d'informations sur Enedym, visiter le site Web www.enedym.com.

À propos de Sona BLW Precision Forgings Limited

Sona BLW Precision Forgings Limited (Sona Comstar) compte parmi principales sociétés de technologie automobile au monde. Fondée en 1995 et basée à Gurugram (Inde), la Société est devenue un fournisseur mondial qui exploite neuf sites de fabrication et d'assemblage en Inde, aux États-Unis, au Mexique et en Chine.

Sona Comstar est spécialisée dans la conception, la fabrication et la fourniture de systèmes et de composants automobiles de haute technologie essentiels à l'activité des équipementiers automobiles. Sona Comstar est l'un des principaux fournisseurs du marché mondial en pleine croissance des véhicules électriques. Dotée de solides capacités de R&D, d'ingénierie et de technologie en matière de forgeage de précision et de systèmes mécaniques et électriques, la Société est également spécialisée dans le développement des logiciels de base et d'application. Elle est largement diversifiée en termes de zones géographiques, de produits, de types de véhicules et de clientèle.

Sona Comstar est cotée à la BSE Ltd (BSE) (code: SONACOMS/543300) et à la National Stock Exchange of India Ltd. (NSE) (symbole: SONACOMS). Pour plus d'informations sur Sona Comstar, visiter le site Web www.sonacomstar.com.

