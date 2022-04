Unis pour la laïcité - La Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal répond à l'offensive canadienne contre la Loi 21 par l'organisation d'une soirée bénéfice au profit du MLQ





MONTRÉAL, le 20 avril 2022 /CNW Telbec/ - La Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal (SSJB) présentera le 21 avril prochain à 19 h, à la Maison Ludger Duvernay, une soirée bénéfice au profit du Mouvement laïque québécois (MLQ). Choquée de voir que des villes canadiennes unissent leurs efforts et leurs ressources financières pour contester la Loi 21, la SSJB invite les Québécoises et Québécois à participer à sa soirée bénéfice Unis pour la laïcité. « La Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal reconnaît la validité de la Loi québécoise sur la laïcité de l'État et nous comprenons mal que les maires de Toronto, Brompton et Calgary aient décidé d'utiliser des fonds publics pour contester une loi qui ne les concerne même pas » a déclaré Marie-Anne Alepin, présidente de la SSJB de Montréal.

Les fonds amassés lors de cette soirée bénéfice serviront à financer le Mouvement laïque québécois, un des organismes qui, aux côtés du procureur général du Québec, défendra la validité de la Loi québécoise sur la laïcité de l'État en Cour d'appel. Grâce à son intervention dans le procès de la Loi 21, ce sont plusieurs parents qui ont pu témoigner en Cour supérieure pour défendre la liberté de conscience de leurs enfants et protéger leur droit à des services laïques à l'école publique. « Fondé en 1981, le MLQ ne bénéficie d'aucune subvention gouvernementale pour mener à bien ses combats juridiques en faveur de la laïcité de l'État. Nous sommes donc très reconnaissants de pouvoir compter sur l'appui de la SSJB et sur la générosité du public. Grâce à ce soutien, notre organisme pourra continuer à défendre les intérêts des parents et des élèves du Québec dans le cadre de ce procès » a déclaré Daniel Baril, président du MLQ.

Toutes les informations relatives à l'événement bénéfice sont disponibles sur le site Internet de la SSJB : https://ssjb.com/soiree-mlq/

