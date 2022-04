Rendre le logement plus abordable pour les Canadiens





RÉGION DE WATERLOO, ON, le 20 avril 2022 /CNW/ - Pour rendre la vie des familles canadiennes plus abordable, il faut d'abord rendre le logement plus abordable. Le gouvernement du Canada sait qu'il est de plus en plus difficile de trouver un endroit sûr et abordable où vivre. C'est pourquoi le Budget 2022 propose une série d'investissements qui permettront de construire plus de maisons, d'aider les gens à épargner en vue d'acheter leur première propriété et de freiner la spéculation et les pratiques déloyales qui font grimper le prix des maisons.

Le premier ministre Justin Trudeau a présenté aujourd'hui les principales mesures prévues au Budget 2022 : Un plan pour faire croître notre économie et rendre la vie plus abordable afin d'améliorer le coût des logements des Canadiens.

Parmi les mesures proposées dans le Budget 2022, notons les suivantes :

Placer le Canada en position de doubler la construction de logements au cours des 10 prochaines années , notamment en investissant 4 milliards de dollars pour lancer un nouveau fonds visant à accélérer la construction de logements en vue de créer 100?000 nouveaux logements au cours des cinq prochaines années; et en fournissant 1,5 milliard de dollars pour prolonger l'Initiative pour la création rapide de logements et créer au moins 6?000 nouveaux logements abordables au Canada .

en interdisant l'achat de propriétés résidentielles au au moyen de capitaux étrangers, et ce, sur une période de deux ans; et en prenant des mesures pour faire payer leur juste part à ceux qui procèdent à la revente précipitée de propriétés. Protéger les acheteurs de propriété en collaborant avec les provinces et les territoires à l'élaboration et à la mise en oeuvre d'une charte des droits des acheteurs de propriété ainsi qu'à la création d'un plan national visant à mettre fin aux offres à l'aveugle.

Le Budget 2022 propose des investissements ciblés et responsables pour offrir à tous les Canadiens un chez-soi sûr et abordable. Ces mesures s'inscrivent dans notre plan visant à rendre la vie plus abordable, à créer des emplois et de la prospérité aujourd'hui, à faire croître la classe moyenne et à offrir à tous un avenir économique plus fort.

Citations

« Pour rendre la vie des Canadiens plus abordable, il faut d'abord s'attaquer au coût du logement. Tous les Canadiens méritent d'avoir un endroit sûr où vivre, élever leur famille et bâtir leur avenir. Le Budget 2022 donnera l'accès à la propriété à plus de Canadiens, tout en créant des emplois et en faisant croître l'économie. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

« Avoir un toit sur la tête, c'est un besoin humain essentiel, mais aussi un impératif économique. Notre économie est bâtie par des gens, et les gens ont besoin d'avoir un chez-soi. Notre problème est simple : le Canada n'a pas assez d'habitations. Nous en avons besoin d'autres, et rapidement. Ce budget représente le plan le plus ambitieux du Canada pour résoudre ce problème fondamental. »

-- L'hon. Chrystia Freeland, vice-première ministre et ministre des Finances

Faits saillants

Le Budget 2022 instaure un crédit d'impôt pour la rénovation d'habitations multigénérationnelles, qui permettrait de verser aux Canadiens un soutien pouvant atteindre 7?500 $ pour la construction d'un logement secondaire destiné à une personne âgée ou à un adulte en situation de handicap.

Pour faire augmenter le nombre de coopératives d'habitation au Canada en y ajoutant environ 6?000 logements de plus, le Budget 2022 propose de réaffecter 500 millions de dollars de financement du Fonds national de co-investissement pour le logement et de réaffecter 1 milliard de dollars de prêts supplémentaires de l'initiative Financement de la construction de logements locatifs à l'appui de projets de coopératives d'habitation. Il s'agirait là du plus vaste investissement dans de nouvelles coopératives d'habitation en plus de 30 ans au Canada .

Les mesures proposées dans le Budget 2022 en matière de logement donnent suite à la Stratégie nationale sur le logement (SNL) du gouvernement du Canada , un plan décennal de plus de 72 milliards de dollars qui aidera plus de Canadiens à se trouver un chez-soi.

, un plan décennal de plus de 72 milliards de dollars qui aidera plus de Canadiens à se trouver un chez-soi. Depuis la création de la SNL, le gouvernement du Canada a investi plus de 24,2 milliards de dollars pour contribuer à la création de plus de 91?000 logements et à la réparation de plus de 209?000 logements, et il a offert un chez-soi plus abordable à plus de 172?000 ménages. Ces mesures visent à aider d'abord les personnes les plus démunies, notamment les personnes âgées, les peuples autochtones, les personnes en situation d'itinérance ou à risque de le devenir, ainsi que les femmes et les enfants fuyant la violence.

