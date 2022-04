Dufferin-Dovercourt Village, le centre de création musicale connaissant la croissance la plus rapide au Canada





Brampton occupe trois positions du Top 10, Montréal en prend quatre

TORONTO, le 20 avril 2022 /CNW/ - C'est le quartier Dufferin-Dovercourt Village de l'ouest de Toronto qui a remporté la palme du centre de création musicale connaissant la plus forte croissance au Canada en 2021 selon les données de la SOCAN.

Bien que la région de Toronto, riche en musique, ait pris la première place, la ville de Brampton a connu une croissance substantielle du nombre de nouveaux créateurs qui ont soumis une demande d'adhésion à la SOCAN en 2021. Trois quartiers de la ville figurent dans le Top 10 tandis que Montréal en compte quatre.

Les centres de création musicale en plus forte croissance au Canada

Dufferin-Dovercourt Village, Toronto (code postal M6H) Brampton Nord, Ontario (L6P) Centre-ville de Toronto Tour du CN/King & Spadina/Harbourfront West/ Bathurst Quay (M5V) Brampton Ouest, Ontario (L7A) Outremont, Montréal (H2V) Brampton nord-ouest, Ontario (L6R) Brockton-Parkdale Village/Exhibition Place, Toronto (M6K) Hochelaga, Montréal (H1W) Ex aequo - Centre-Sud Nord, Montréal (H2K), Petite-Patrie sud-ouest, Montréal (H2S)

La liste a été établie en analysant le nombre de créateurs et d'éditeurs de musique qui sont devenus membres de la SOCAN en 2021 par zone, les trois premiers caractères des codes postaux canadiens, dont la population est de 20?000 habitants ou plus.

Bien que Dufferin-Dovercourt Village a pris la première place, il est clair que Brampton s'est taillé une place de choix parmi les endroits où les créateurs de musique commencent leur carrière, peut-être inspirés par le succès international des membres SOCAN originaires de cette ville comme Alessia Cara, WondaGurl, AHI, NorthsideBenji et Roy Woods.

« Les auteurs et compositeurs canadiens sont vos voisins », affirme Jennifer Brown, chef de la direction de la SOCAN. « Ils vivent et travaillent parmi nous et ils sont une force économique importante grâce à leur talent. Nous ne nous rendons pas toujours compte que la création musicale fait partie de notre paysage et que même pendant la pandémie, les créateurs ont continué de porter notre culture et notre identité locale et nationale grâce à leur travail d'une valeur inestimable, amplifiant ainsi la réputation mondiale du Canada en matière de créativité. »

Voici les centres de création musicale connaissant la plus forte croissance dans chaque province et territoire :

Alberta : Midnapore-Sundance, Calgary (T2X)

: Midnapore-Sundance, (T2X) Colombie-Britannique : Centre-ville nord-est/Harbour Centre/Gastown/Yaletown, Vancouver (V6B)

: Centre-ville nord-est/Harbour Centre/Gastown/Yaletown, (V6B) Manitoba : Minto /St. Mathews/ Wolseley , Winnipeg (R3G)

: /St. Mathews/ , (R3G) Nouveau-Brunswick : Dieppe Moncton Est (E1A)

: Dieppe Moncton Est (E1A) Terre-Neuve & Labrador : St. John's Nord (A1A)

: St. John's Nord (A1A) Territoires du Nord-Ouest & Nunavut : Yellowknife (X1A)

: (X1A) Nouvelle-Écosse : Halifax Upper Harbour (B3K)

: Halifax Upper Harbour (B3K) Ontario : Dufferin-Dovercourt Village, Toronto (M6H)

: Dufferin-Dovercourt Village, (M6H) Île-du-Prince-Édouard : Charlottetown sud-est (C1A)

: sud-est (C1A) Québec : Outremont (H2V)

: (H2V) Saskatchewan : Saskatoon Centre-Sud (S7J)

: Saskatoon Centre-Sud (S7J) Yukon : Whitehorse (Y1A)

La SOCAN a également identifié les quartiers canadiens ayant le taux le plus élevé de créateurs de musique prospères* par habitant, en fonction du total des redevances de droits d'exécution et de reproduction perçues par l'intermédiaire de la SOCAN au cours de l'année civile.

Petite-Patrie sud-est, Montréal (H2S) India Bazaar/The Beaches ouest, Toronto (M4L) Davisville nord, Toronto (M4P) The Annex-North Midtown-Yorkville, Toronto (M5R) Christie, Toronto (M6G) Studio District, Toronto (M4M) Dufferin-Dovercourt Village, Toronto (M6H) Plateau Mont-Royal centre-nord, Montréal (H2J) Amherstburg, Ontario (N9V) Centre- Sud Sud , Montréal (H2K)

Au chapitre du nombre total de nouvelles chansons et compositions déclarées à la SOCAN par les membres en 2021, voici les 10 régions les plus prolifiques :

West Applewood/West Dixie/Lakeview nord-ouest, Mississauga, Ontario (L4Y) Dufferin-Dovercourt Village, Toronto (M6H) Kamloops nord-ouest, Colombie-Britannique (V2B) Petite-Patrie sud-est, Montréal (H2S) Tour du CN/King & Spadina/Harbourfront West/ Bathurst Quay , Toronto (M5V) Regent Park/Port de Toronto (M5A) India Bazaar/The Beaches ouest, Toronto (M4L) Brockton-Parkdale Village/Exhibition Place, Toronto (M6K) Woodbine Heights, Toronto (M4C) Rua Aþores/Trinity, Toronto (M6J)

Cette information intervient à un moment crucial après que le gouvernement canadien a déposé la Loi sur la diffusion continue en ligne qui sert à mettre à jour les règles désuètes du pays en matière de contenu canadien adoptées bien avant que la technologie numérique ne soit un moyen de découvrir la musique créée au Canada.

Un sondage Léger mené en janvier 2022 pour la SOCAN a démontré que plus de 70 % des Canadiens ont convenu que les plateformes numériques et réseaux sociaux doivent en faire plus pour soutenir les contenus canadiens.

* Créateurs de musique n'ayant pas de contrat d'édition et qui ont touché des redevances par l'entremise de la SOCAN au cours de l'année civile ne dépassant pas 60?000 $ au total.

À propos de la SOCAN

La SOCAN est une organisation de gestion de droits qui est le trait d'union entre plus de quatre millions de créateurs partout dans le monde et plus d'un quart de million d'entreprises et d'individus, uniquement au Canada. Son effectif de membres compte plus de 175?000 auteurs, compositeurs, éditeurs de musique et artistes visuels, tandis que plus de 100?000 entreprises de partout au Canada détiennent une licence « Autorisé à vous divertir ». Grâce à son utilisation concertée de technologies de pointe et de données uniques, la SOCAN se dévoue à la défense d'une vérité fondamentale : la musique et les arts visuels ont une valeur et les créateurs et éditeurs méritent d'être rémunérés équitablement pour leur travail. Pour en savoir plus : www.socan.com

