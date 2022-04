iA Groupe financier nomme Stéphanie Butt Thibodeau au poste de vice-présidente exécutive et chef Talents et culture





QUÉBEC, le 20 avril 2022 /CNW Telbec/ - iA Groupe financier est heureux d'annoncer la nomination de madame Stéphanie Butt Thibodeau à titre de vice-présidente exécutive et chef Talents et culture. Cette nomination entrera en vigueur le 16 mai prochain.

Madame Butt Thibodeau compte plus de 27 années d'expérience dans les domaines des services financiers et de la gestion des ressources humaines, ainsi qu'en matière de transformation des entreprises et d'agilité organisationnelle.

« Stéphanie dirigera l'élaboration et l'exécution de la stratégie de ressources humaines de l'entreprise et son alignement aux valeurs, aux objectifs et aux besoins de l'organisation entière, souligne Denis Ricard, président et chef de la direction de iA Groupe financier. Elle aura notamment comme mandat de façonner les programmes de transformation des ressources humaines visant à optimiser la main-d'oeuvre, la technologie et l'excellence opérationnelle dans la prestation des services. »

Stéphanie Butt Thibodeau est entrée à Exportation et développement Canada (EDC) en 1995, où elle a occupé des rôles de direction dans tous les principaux secteurs d'activité de cette organisation, notamment le financement, les assurances et le développement des affaires internationales. En janvier 2016, elle a été nommée première vice-présidente, Personnes et culture.

Madame Butt Thibodeau est titulaire d'un baccalauréat en commerce, finances et affaires internationales de l'Université d'Ottawa, d'une certification du programme de gestion avancée pour cadres de l'Université Columbia à New York et du titre d'analyste financier agréé du CFA Institute.

Elle sera membre du comité exécutif de iA Groupe financier, présidé par Denis Ricard.

À propos de iA Groupe financier

iA Groupe financier est un groupement de sociétés d'assurance et de gestion de patrimoine des plus importants au Canada. Il mène aussi des activités aux États-Unis. Fondé en 1892, il figure au nombre des grandes sociétés publiques au Canada. Ses titres sont inscrits à la Bourse de Toronto, sous les symboles IAG (actions ordinaires) et IAF (actions privilégiées).

ia.ca

iA Groupe financier est une marque de commerce et un autre nom sous lequel iA Société financière inc. et l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. exercent leurs activités.

