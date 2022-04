Avis aux médias - Statistique Canada tiendra une conférence de presse pour présenter les données du recensement de 2021 sur la transformation démographique du Canada





OTTAWA, le 20 avril 2022 /CNW/ - Le 27 avril 2022, Statistique Canada publiera le deuxième ensemble de résultats tirés du Recensement de 2021. Cette diffusion portera sur la transformation démographique du Canada. De plus, pour la toute première fois, des données sur la diversité de genre des personnes au Canada seront diffusées. Des questions supplémentaires sur le sexe à la naissance et le genre ont été ajoutées au Recensement de 2021 afin de permettre à un plus grand nombre de Canadiens et Canadiennes d'être mieux représentés. Des données sur l'âge et les différents types de logements au Canada seront également publiées.

Les données seront diffusées dans Le Quotidien de Statistique Canada, à 8 h 30, heure de l'Est, le 27 avril 2022. Des renseignements sur les diffusions ultérieures de 2022 sont disponibles à Planification de la diffusion des données du Recensement de 2021 -- Plans de diffusion .

Les représentants de Statistique Canada tiendront une conférence de presse pour présenter les résultats d'ordre général sur le pays, les provinces et les territoires dans le cadre de la deuxième diffusion du Recensement de 2021. Les participants seront disponibles pour répondre aux questions des médias à la suite de leurs allocutions.

Le 27 avril et les jours qui suivent, Statistique Canada accordera également des entrevues au sujet de cette diffusion de données du Recensement de 2021. Les membres des médias sont invités à présenter leurs demandes d'entrevue et/ou de totalisations personnalisées à la Ligne info-médias , et ce, avant la date de diffusion.

Date

Le 27 avril 2022

Heure

De 9 h 30 à 10 h 30 (HAE)

Lieu

La conférence de presse se tiendra en mode virtuel.

La participation à la partie questions et réponses de cet événement est réservée aux membres accrédités de la Tribune de la presse parlementaire canadienne. Les médias qui ne sont pas membres de la Tribune de la presse peuvent contacter pressres2@parl.gc.ca pour demander un accès temporaire. Une ligne de téléconférence est également disponible pour les médias qui souhaitent suivre l'événement en mode écoute :

Numéros d'appel (en mode écoute seulement) :

Local : 613-954-9003

Sans frais : 1-866-206-0153

Code d'accès : 7501902#

SOURCE Statistics Canada

Communiqué envoyé le 20 avril 2022 à 08:00 et diffusé par :