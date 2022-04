Charl-Pol annonce un investissement de 6 millions pour l'agrandissement de son usine à La Baie





LA BAIE, QC, le 20 avril 2022 /CNW Telbec/ - Charl-Pol annonce un investissement de 6 millions pour l'agrandissement de son usine à La Baie. Cette nouvelle installation permettra d'élargir et de varier son offre de services dans la région et de continuer à poursuivre son développement dans le secteur minier ainsi que dans les secteurs de l'aluminium et de la construction navale.

Plusieurs postes à pourvoir

Les travaux d'agrandissement devraient être terminés en septembre 2022 et contribueront à diversifier les services faits au Saguenay. Une fois terminé, ce nouvel espace de production aura une superficie de 70 pi x 140 pi ainsi qu'une capacité de levage de 100 tonnes. Ce projet permettra de créer 40 nouveaux emplois dans la région. De ce fait, l'entreprise de Saguenay annoncera sous peu l'ouverture de plusieurs postes.

« Cet agrandissement est un beau projet pour notre équipe de Saguenay. Il permettra d'élargir notre offre de service au Saguenay-Lac-Saint-Jean en plus de soutenir davantage nos clients du secteur de l'aluminium, du secteur naval et du secteur minier. Il était bien attendu par notre gang dans l'usine et on est très heureux de pouvoir mettre à profit leur grande expertise en fabrication avec ces capacités supplémentaires. Le projet inclus aussi une section de 25' x 100' de nouvelles installations pour nos travailleurs, c'est un beau projet pour tout le monde ! » - Gabriel Tremblay, ing., directeur du développement des affaires.

À propos de Charl-Pol

Chef de file depuis plus d'un siècle en tant qu'équipementier et fabriquant de pièces mécano-soudées, l'entreprise cumule cinq usines : à Saguenay, à Portneuf, sur la Côte-Nord et en Colombie-Britannique. Charl-Pol travaille dans la fabrication et l'usinage de pièces et de composantes mécano-soudées, la réfection et l'usinage de produits métalliques et d'équipements industriels lourds, en plus d'offrir la fabrication et la réparation de caissons pour les producteurs d'énergie, les alumineries, les mines et le secteur naval.

SOURCE CHARL-POL inc.

