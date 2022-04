PROCHAINES ÉLECTIONS - La CAQ trouvera la CSN sur son chemin





SAINT-SAUVEUR, QC, le 19 avril 2022 /CNW/ - À l'approche de la prochaine campagne électorale, la présidente de la CSN, Caroline Senneville, met en garde le gouvernement Legault. Le mouvement défendra fermement les services publics et les conditions de travail de ses salarié-es. «?Ils vont nous trouver sur leur chemin?», a-t-elle assuré.

La présidente de la CSN prenait la parole lors de l'ouverture du 31e congrès du Conseil central des syndicats nationaux des Laurentides (CCSNL-CSN) qui se déroule jusqu'à vendredi à Saint-Sauveur sous le thème «?Une force qui nous appartient?». C'est le premier d'une série de 13 congrès régionaux de la CSN qui se dérouleront au cours du printemps à travers le Québec.

À l'heure actuelle, la CSN prépare ses demandes pour les prochaines négociations dans le secteur public : amélioration des conditions de travail et de pratique, mesures d'attraction et de rétention du personnel, bonification des conditions salariales pour tenir compte de l'inflation, notamment.

«?Ça va faire?»

«?Après deux ans à se faire gouverner par un parti qui gère par décrets, on est en droit de s'attendre à du changement, poursuit-elle. Le gouvernement prétend mettre fin à l'état d'urgence, mais dans les faits, il veut continuer à imposer les conditions de travail des salarié-es du réseau de la santé sans aucune négociation avec les représentants syndicaux. Nous, on dit : ça va faire?!?»

«?Ça n'a aucun bon sens qu'un décret d'urgence ait déjà été reconduit plus de 100 fois sans même passer entre les mains de l'Assemblée nationale?! Les solutions pour agir contre le manque de personnel, ce sont les membres sur le terrain qui les ont. Les syndicats doivent être consultés?!?»

«?Les trois dernie?res anne?es ont été très éprouvantes, a ajouté la présidente du Conseil central des Laurentides, Chantal Maillé. Nos membres ont travaillé sans relâche pour lutter contre la pandémie. Ils ont pris des risques pour prendre soin des gens. C'est cette force qui nous a permis d'avancer.?»

Une région négligée et durement frappée

Dans un rapport aux membres, le comité exécutif sortant du Conseil central a rappelé mardi le sous-financement du réseau de la santé qui afflige particulièrement les Laurentides. La région représente 7,4 % de la population du Québec. Elle ne reçoit que 4,4 % du budget de la santé. Les dépenses par habitant atteignent 3188 $ au Québec, mais à peine 1904 $ dans les Laurentides.

En raison de la pandémie, l'économie des Laurentides a aussi durement souffert de la disparition de 35?000 emplois. La région est d'ailleurs celle du Québec qui a perdu le plus d'emplois. Après avoir atteint 9,7 % en octobre 2020, le taux de chômage a lentement reculé à 4,7 % avec la reprise dans les secteurs récréotouristique et de l'aéronautique.

L'été dernier, 16?164 postes ne trouvaient toujours pas preneur à travers le territoire. Les Laurentides comptent parmi les re?gions administratives ou? le salaire horaire moyen (18,46 $) est le plus bas.

Au cours des trois prochains jours, les délégué-es au congrès de la CSN se pencheront sur divers dossiers qui ont une incidence régionale : les effets des changements climatiques et les impacts des entreprises minières dans les Laurentides, la pénurie et la rareté de la main-d'oeuvre et le nouveau régime de santé et de sécurité au travail.

Fondé il y a plus de 50 ans, le Conseil central des syndicats nationaux des Laurentides (CCSNL) regroupe 85 syndicats CSN de la région qui comptent 19?300 membres. La Confédération des syndicats nationaux (CSN) rassemble 325?000 membres issus de 1600 syndicats et réunis dans huit fédérations et 13 conseils centraux. Fondée il y a plus d'un siècle, la première centrale syndicale de l'histoire du Québec oeuvre pour une société solidaire, démocratique, équitable et durable.

