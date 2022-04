Offrir de meilleurs soins de santé au Nouveau-Brunswick et dans l'ensemble du Canada





DALHOUSIE, NB, le 19 avril 2022 /CNW/ - Au moment où nous nous relevons de la pandémie et bâtissons un avenir meilleur pour tous, nous devons nous attaquer aux défis de notre système de santé que la pandémie a mis en lumière, y compris ceux que vivent les aînés et les gens des communautés rurales et éloignées. En travaillant avec les provinces et les territoires et en investissant dans ce système de santé financé par l'État et dont les Canadiens sont si fiers, nous pourrons offrir à la population canadienne les soins de santé de qualité dont ils sont dignes, peu importe la région où ils vivent.

Le premier ministre Justin Trudeau et le ministre du Développement social du Nouveau-Brunswick, Bruce Fitch, ont annoncé aujourd'hui la signature d'une entente bilatérale visant à améliorer les soins offerts aux résidants des établissements de soins de longue durée de la province par l'intermédiaire du Fonds pour la sécurité des soins de longue durée (FSSLD).

La pandémie de COVID-19 a bouleversé la vie des aînés du Canada, en particulier ceux qui vivent en centre de soins de longue durée. Dans le cadre de cette entente, le gouvernement fédéral versera plus de 22 millions de dollars à l'appui des établissements de soins de longue durée et des maisons de retraite avec assistance de toute la province du Nouveau-Brunswick. Ce financement les aidera à retenir leur personnel en poste et à embaucher de nouveaux employés, à mettre en oeuvre des mesures de prévention et de contrôle des infections et à rénover ou mettre à niveau leurs systèmes de chauffage, de ventilation et d'air climatisé.

Le premier ministre a également présenté certaines des grandes mesures proposées dans le Budget de 2022 : Un plan pour faire croître notre économie et rendre la vie plus abordable du gouvernement fédéral ainsi que d'autres investissements annoncés récemment pour soutenir les travailleurs de la santé et améliorer l'accès des Canadiens à des soins de santé de qualité, en particulier les aînés et les personnes vivant dans des communautés rurales et éloignées.

Parmi ces mesures, notons les suivantes :

Réduire les arriérés dans les interventions chirurgicales et les procédures médicales en proposant d'offrir aux provinces et aux territoires un supplément ponctuel de 2 milliards de dollars dans le cadre du Transfert canadien en matière de santé pour veiller à ce que le personnel infirmier et médical ait les ressources nécessaires afin de réparer les torts causés à notre système de santé par la pandémie.

en proposant d'offrir aux provinces et aux territoires un supplément ponctuel de 2 milliards de dollars dans le cadre du Transfert canadien en matière de santé pour veiller à ce que le personnel infirmier et médical ait les ressources nécessaires afin de réparer les torts causés à notre système de santé par la pandémie. Attirer davantage de travailleurs de la santé dans les communautés qui en ont le plus besoin en augmentant de 50 % le montant maximal d'exonération des prêts d'études canadiens pour le personnel infirmier et les médecins travaillant dans des communautés rurales ou éloignées mal desservies et en élargissant la liste des professionnels admissibles dans le cadre du programme.

en augmentant de 50 % le montant maximal d'exonération des prêts d'études canadiens pour le personnel infirmier et les médecins travaillant dans des communautés rurales ou éloignées mal desservies et en élargissant la liste des professionnels admissibles dans le cadre du programme. Aider à améliorer la qualité de vie de la population vieillissante du Canada en investissant dans les innovations dans le secteur du vieillissement et de la santé du cerveau par l'intermédiaire du Centre d'innovation canadien sur la santé du cerveau et le vieillissement; et en finançant les Instituts de recherche en santé du Canada pour qu'ils puissent déployer des efforts pour accroître les connaissances sur la démence et la santé du cerveau, améliorer le traitement et les résultats chez les personnes vivant avec une démence, ainsi qu'évaluer et traiter les répercussions sur la santé mentale des aidants naturels et les différents modèles de soins.

en investissant dans les innovations dans le secteur du vieillissement et de la santé du cerveau par l'intermédiaire du Centre d'innovation canadien sur la santé du cerveau et le vieillissement; et en finançant les Instituts de recherche en santé du pour qu'ils puissent déployer des efforts pour accroître les connaissances sur la démence et la santé du cerveau, améliorer le traitement et les résultats chez les personnes vivant avec une démence, ainsi qu'évaluer et traiter les répercussions sur la santé mentale des aidants naturels et les différents modèles de soins. Favoriser la santé mentale et le bien-être des Canadiens en offrant un financement de 140 millions de dollars sur deux ans pour le portail Espace Mieux-être Canada , afin que ce portail puisse continuer à offrir à la population canadienne des outils et des services en matière de santé mentale et de mieux-être.

en offrant un financement de 140 millions de dollars sur deux ans pour le portail Espace Mieux-être , afin que ce portail puisse continuer à offrir à la population canadienne des outils et des services en matière de santé mentale et de mieux-être. Effectuer des recherches sur les répercussions à long terme de la COVID-19 sur les Canadiens et notre système de santé en fournissant 20 millions de dollars sur cinq ans à l'appui de travaux de recherches supplémentaires.

Faisant suite aux investissements sans précédent qui ont été réalisés dans le système de santé tout au long de la pandémie, le Budget 2022 propose de nouvelles mesures pour que notre système puisse continuer d'offrir les soins de santé que les Canadiens méritent, peu importe qui ils sont et où ils vivent. Le gouvernement du Canada continuera de travailler de concert avec les provinces et les territoires pour soutenir les Canadiens à mesure qu'ils vieillissent, investir dans nos travailleurs de la santé et améliorer l'accessibilité de notre système de santé, en particulier dans les communautés rurales et éloignées. Ces mesures sont au coeur de notre plan visant à rendre la vie plus abordable, à créer des emplois et de la prospérité aujourd'hui, à faire croître la classe moyenne et à offrir à tout le monde un avenir économique plus fort.

Citations

« Tous les Canadiens devraient avoir accès aux soins de santé sûrs et de qualité dont ils ont besoin et sont dignes. L'entente annoncée aujourd'hui représente une bonne nouvelle pour les gens du Nouveau-Brunswick, et nous allons poursuivre notre collaboration avec toutes les provinces et tous les territoires pour que les Canadiens de partout au pays aient accès aux soins de santé qu'ils méritent, notamment des soins de santé de longue durée qui sont sécuritaires. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

« Les Canadiens sont fiers de leur système de santé financé par l'État, et à raison. Les deux dernières années ont souligné l'importance d'investir continuellement dans les soins de santé. À ce titre, qu'il s'agisse d'aider à gérer les arriérés dans les interventions chirurgicales et les procédures médicales ou de faciliter l'accès des Canadiens à un médecin ou un dentiste, le Budget 2022 prévoit des investissements importants qui permettront d'offrir aux gens du Nouveau-Brunswick - et à tous les Canadiens - les soins dont ils ont besoin et qu'ils méritent. »

-- L'hon. Chrystia Freeland, vice-première ministre et ministre des Finances

« Le réseau d'établissements de soins de longue durée du Nouveau-Brunswick joue un rôle essentiel dans la prestation de soins de qualité à la population vieillissante de la province. Au cours des deux dernières années, les travailleurs en soins de longue durée font des pieds et des mains pour protéger les résidants des centres de soins infirmiers et de soins spécialisés contre la COVID-19. En partenariat avec le gouvernement fédéral, nous prévoyons de continuer à améliorer la qualité des soins offerts dans les centres de soins du Nouveau-Brunswick. »

-- L'hon. Bruce Fitch, ministre du Développement social du Nouveau-Brunswick

Faits saillants

Depuis le début de la pandémie, le gouvernement du Canada a investi plus de 69 milliards de dollars afin de protéger la santé et la sécurité des Canadiens :

a investi plus de 69 milliards de dollars afin de protéger la santé et la sécurité des Canadiens : un supplément de 6,5 milliards de dollars au Transfert canadien en matière de santé pour aider les provinces et les territoires à répondre à la pandémie;



un financement de 1,2 milliard de dollars aux provinces et aux territoires dans le cadre de l'Accord sur la relance sécuritaire pour renforcer la capacité en soins de santé et appuyer les personnes qui éprouvent des problèmes de santé mentale et de consommation de substances;



plus de 600 millions de dollars pour soutenir des soins de santé mentale novateurs pour les Canadiens, notamment du soutien pour le portail Espace Mieux-Être Canada .

. Pour contribuer à la sécurité des aînés qui vivent dans des établissements de soins de longue durée, le gouvernement fédéral fournit jusqu'à 4 milliards de dollars aux provinces et aux territoires. De ce montant, 1 milliard de dollars est destiné au Fonds pour la sécurité des soins de longue durée afin d'aider les provinces et les territoires à protéger ceux qui vivent dans des établissements de soins de longue durée et d'améliorer les activités de prévention et de contrôle des infections.

Le 25 mars 2022, le gouvernement fédéral a annoncé son intention de verser aux provinces et aux territoires un supplément de 2 milliards de dollars au Transfert canadien en matière de santé pour gérer les arriérés dans les interventions chirurgicales et les procédures médicales qui avaient été causés par la pandémie. Ce montant comprend plus de 41 millions de dollars pour le Nouveau-Brunswick.

Le Nouveau-Brunswick a élaboré un plan d'action en vue de la mise en oeuvre de l'entente bilatérale d'aujourd'hui qui décrit de quelle façon les investissements fédéraux serviront à améliorer la prévention et le contrôle des infections dans les établissements de soins de longue durée.

a élaboré un plan d'action en vue de la mise en oeuvre de l'entente bilatérale d'aujourd'hui qui décrit de quelle façon les investissements fédéraux serviront à améliorer la prévention et le contrôle des infections dans les établissements de soins de longue durée. En 2022-2023, le gouvernement fédéral est déterminé à travailler en collaboration avec les provinces et les territoires pour renouveler les ententes bilatérales en matière de services de soins à domicile et de soins communautaires et de services en santé mentale et en toxicomanie afin de concrétiser l'investissement de 11 milliards de dollars sur 10 ans prévu au Budget 2017.

Produit connexe

Liens connexes

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Communiqué envoyé le 19 avril 2022 à 15:11 et diffusé par :