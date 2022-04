Le groupe Finvasia nomme Tajinder Virk au poste de PDG par intérim de ZuluTrade





Finvasia a annoncé aujourd'hui avoir nommé Tajinder Virk au poste de président-directeur général par intérim de ZuluTrade. Il viendra remplacer l'ancien PDG de la société, avec prise de fonction immédiate.

« Tajinder a été un acteur essentiel dans le succès de Finvasia et a largement fait la preuve de sa capacité à générer de la croissance pour les sociétés de notre groupe », a déclaré Sarvjeet Singh Virk, directeur général et cofondateur de Finvasia. « Nous avons personnellement vu Tajinder (dit "Natty") à l'oeuvre et nous sommes convaincus que sa solide expérience financière et ses compétences en matière de leadership amélioreront les résultats et accéléreront les activités de ZuluTrade pendant cette période de transition. »

Tajinder Virk, PDG du groupe de sociétés Finvasia, est un leader d'exception. Doué de solides connaissances sur tous les aspects de ses activités, il a pu élaborer la vision stratégique du groupe et en diriger l'exécution, évaluer les risques et piloter la croissance du groupe. Il a travaillé avec certaines des plus grandes banques d'investissement et certains des fonds spéculatifs les plus importants de Wall Street, gérant des fonds de plusieurs milliards de dollars pour de grandes banques américaines avant de cofonder Finvasia. Tajinder travaillera en étroite collaboration avec l'équipe de ZuluTrade pour mener à bien son plan d'expansion.

En réponse à sa nomination, Tajinder a déclaré : « Finvasia est connue pour son approche commerciale innovante et pour sa capacité à créer de la valeur pour ses clients. Nous voyons ZuluTrade comme la plus grande plateforme sociale de gestion de patrimoine, à même de rassembler un plus grand nombre de classes d'actifs et d'acteurs du secteur sur une seule et même plateforme.

« ZuluTrade est la plateforme originale de trading social la plus importante et elle a révolutionné le copy trading en 2008. ZuluTrade 2.0 préservera son héritage et restera neutre vis-à-vis de ses courtiers, afin de n'avoir aucun conflit d'intérêts avec ses investisseurs. Nous proposerons toute une variété de classes d'actifs, ce qui encouragera plus d'investisseurs, de dirigeants et de courtiers à rejoindre la plateforme, tout en créant un environnement qui leur permettra de faire fructifier leur patrimoine », a-t-il poursuivi.

Dans le même temps, le conseil d'administration de Finvasia a officiellement commencé à cherché pour ZuluTrade un PDG permanent, qui sera capable de répondre aux attentes du groupe en matière de produits d'avenir tout en préservant sa culture et ses valeurs fondamentales.

À propos de ZULUTRADE (https://www.zulutrade.com)

ZuluTrade est la plateforme originale de trading social, celle qui a révolutionné le copy trading en 2008. S'adressant aux investisseurs chevronnés aussi bien qu'aux amateurs, elle propose une base de données massive des stratégies et des signaux Algo qui sont actuellement disponibles sur le marché.

Cette plateforme maintient sa neutralité vis-à-vis des courtiers et compte plus de 2,5 millions de clients dans plus de 100 pays, prenant en charge plus de 26 langues.

À propos de FINVASIA (https://finvasia.com)

Finvasia est une multinationale pluridisciplinaire qui possède et exploite plus d'une douzaine de marques dans les secteurs des services financiers, de la technologie, de l'immobilier et des soins de santé.

Le groupe Finvasia gère des fonds pour certains des fonds spéculatifs les plus importants de Wall Street. Il a lancé le premier (et le seul) écosystème sans commission pour les produits financiers en Inde et s'attaque maintenant avec énergie aux marchés européens. Le groupe a fourni des technologies à certaines des organisations de services financiers, cotées et non cotées, les plus importantes au monde.

Sa division Soins de santé a en outre récemment lancé, en Inde, un programme médicalement prouvé visant à inverser la progression du diabète et a collaboré avec des scientifiques de plusieurs spécialités afin de construire des dispositifs médicaux, à l'échelle nano et microscopique, qui répondront aux besoins futurs de l'ingénierie médicale.

Ces 13 dernières années, Finvasia a offert ses services à quelques millions de clients dans plus de 180 pays, directement ou par l'intermédiaire de ses filiales.

