ABP Publishing augmente son chiffre d'affaires de 30 % en 2021, maintenant ainsi une courbe de croissance depuis 7 ans





Les ventes d'ABP Publishing ont augmenté de manière significative en 2021. Ce résultat indique que, malgré une consommation en baisse dans le monde post-pandémique, l'intérêt pour les livres audio reste fort.

"La quasi-totalité de nos prévisions pour 2021 se sont avérées exactes. Nous avions tablé sur les marchés turc et italien et nous avons vu juste. En Italie, nous avons vendu deux fois plus de livres audio que l'année précédente", explique Viktoria Salnikova, éditrice en chef. On peut évoquer une croissance solide. Les ventes en Allemagne ont augmenté de 19,3 %, un résultat assez impressionnant, compte tenu de la forte concurrence sur le marché du livre dans ce pays."

Cette forte performance sur l'un des plus grands marchés européens du livre a été réalisée grâce à la collaboration fructueuse avec de nouveaux distributeurs dans les pays germanophones. ABP Publishing renforce son réseau de partenaires de distribution et vend des livres audio non seulement en téléchargement payant, mais aussi en streaming. La direction de la société est convaincue que cette décision est judicieuse, car de plus en plus d'utilisateurs s'intéressent aux abonnements pour différents services, y compris l'écoute de livres audio.

Pour la France, le pronostic et les résultats ne sont pas en adéquation dans la mesure où les records de croissance prévus n'y ont pas été atteints. Toutefois, les utilisateurs français continuent de consommer des livres audio à un niveau identique à celui de 2020.

La société s'est fixé des objectifs ambitieux pour 2022. La fidélisation et la croissance devraient être assurées par le biais d'une vaste activité marketing. La société va notamment accorder une attention plus soutenue aux campagnes publicitaires sur les réseaux sociaux et coopérer avec des influenceurs dans différents domaines. Des activités conjointes avec des auteurs sont également programmées.

"Nous considérons que les livres audio sont un produit sous-estimé sur le marché, explique Andrey Mishenev, PDG. Les versions imprimées sont massivement discutées et présentées avant la publication, alors que le livre audio est considéré comme un simple produit dérivé. Néanmoins, je pense qu'un livre audio peut être promu en tant que produit à part entière. Nous impliquons dans la production des voix-off très professionnelles, capables de créer non pas un simple livre mais un véritable objet d'art. Et je trouve qu'il est bon de le communiquer à nos auditeurs".

À propos d'ABP Publishing

ABP Publishing est un éditeur de livres audio numériques non romanesques dans différentes langues. L'entreprise regroupe quatre divisions : ABP Verlag en Allemagne, ABP Éditions en France, ABP Editore en Italie, et ABP Publishing sur les autres marchés.

