Déclaration du ministre Hussen à l'occasion de Pâque





Des millions de personnes au Canada et ailleurs dans le monde célèbrent Pâques en fin de semaine

OTTAWA, ON, le 17 avril 2022 /CNW Telbec/ - En fin de semaine, des millions de gens au Canada et ailleurs dans le monde célèbrent Pâques, qui commémore la mort et la résurrection de Jésus-Christ.

Les chrétiens en profiteront pour réfléchir à son message d'espoir et de pardon. Le congé de Pâques offre aux familles et à leurs proches l'occasion de passer du temps de qualité ensemble. De nombreux chrétiens au Canada et ailleurs dans le monde assisteront à la messe de Pâques, et bien d'autres encore organiseront une chasse aux oeufs de Pâques pour leurs enfants.

Chez les chrétiens, Pâques est également un temps privilégié pour réfléchir à l'importance du don de soi et de la compassion, des valeurs que bon nombre de Canadiens et de Canadiennes ont adoptées pendant la pandémie et respectent dans leur quotidien. Pâques annonce l'arrivée du printemps et le début de la saison du renouveau pour de nombreuses personnes de confession chrétienne au Canada.

À titre de ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, je souhaite de joyeuses Pâques aux Canadiens et Canadiennes des quatre coins du pays!

SOURCE Patrimoine canadien

