Déclaration du premier ministre à l'occasion de Pâques





OTTAWA, ON, le 17 avril 2022 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de Pâques :

« Aujourd'hui, les chrétiens du Canada et du monde entier célébreront Pâques et commémoreront la mort et la résurrection de Jésus-Christ.

« Pâques est un moment de réflexion sur les valeurs de sacrifice, d'espoir et de pardon qui sont au coeur du message du Christ. Traditionnellement, les chrétiens se rendent à l'église, passent du temps auprès de leur famille et organisent des chasses aux oeufs de Pâques pour les enfants. Pâques, qui est le jour le plus sacré du calendrier chrétien, nous donne également l'occasion de prendre conscience de la force que procure la foi pour aider les gens à surmonter les obstacles de la vie.

« La fête de Pâques est synonyme de joie. Ces deux dernières années ont été difficiles pour nous tous, mais, au moment où nous nous relevons de la pandémie, j'invite tous les Canadiens à célébrer ce que nous avons accompli ensemble et à envisager l'avenir avec une espérance renouvelée.

« Partout au pays, d'innombrables Canadiens de confession chrétienne continuent de faire preuve de compassion, de bonté et de résilience. Ils unissent les communautés en agissant comme bénévoles auprès des personnes âgées et vulnérables et en donnant à d'importantes causes. Jour après jour, ils cherchent à démontrer ce que veut dire le fait d'aimer son prochain comme soi-même.

« En ce jour où nous célébrons avec notre famille, Sophie et moi souhaitons joie et bonheur à tous ceux qui soulignent la fête de Pâques. »

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Communiqué envoyé le 17 avril 2022 à 09:00 et diffusé par :