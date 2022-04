Déclaration du ministre Hussen à l'occasion du Vaisakhi





Aujourd'hui, la communauté sikhe au Canada et ailleurs dans le monde célèbre le Vaisakhi

OTTAWA, ON, le 14 avril 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, la communauté sikhe au Canada et ailleurs dans le monde célèbre le Vaisakhi, aussi connu sous le nom de Baisakhi.

Le Vaisakhi souligne la création de la communauté des sikhs baptisés, connue sous le nom de Khalsa Panth, par Guru Gobind Singh Ji en 1699. C'est un moment propice pour réfléchir sur l'importance de faire respecter la justice et de promouvoir l'égalité. Pour l'occasion, parents et amis aux quatre coins du Canada et du monde se réunissent dans les Gurdwaras afin de prier, de partager des repas et de participer à des défilés colorés, appelés Nagar Kirtans.

Le Canada abrite l'une des plus grandes diasporas sikhes du monde. On y compte plus de 500 000 Canadiens et Canadiennes de confession sikhe qui ont contribué à créer le pays que nous connaissons aujourd'hui. Le Vaisakhi est célébré durant le Mois du patrimoine sikh au Canada, et il offre à la population une autre occasion extraordinaire d'en apprendre davantage sur la culture et l'histoire de la communauté.

À titre de ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, je souhaite un joyeux Vaisakhi à toutes les personnes qui le célèbrent. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh.

SOURCE Patrimoine canadien

Communiqué envoyé le 14 avril 2022 à 09:30 et diffusé par :