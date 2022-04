Partenariat stratégique dans le domaine de la santé dentaire : L'Institut dentaire international (IDI) inc. et Clareo inc. unissent leurs forces





LAVAL, QC, le 14 avril 2022 /CNW Telbec/ - L'Institut dentaire international (IDI) inc. et Clareo inc., deux acteurs importants de l'industrie dentaire québécoise, annoncent aujourd'hui un partenariat qui permettra d'offrir aux professionnels de la santé dentaire une solution complémentaire pour les épauler dans leur plan de relève et la transition de leur pratique.

« Après 40 ans d'existence, l'IDI continue d'élargir son offre de services pour répondre aux besoins en pleine évolution des professionnels de la santé dentaire », souligne Martin Lavallée, président de l'IDI. « Pour de nombreux dentistes préoccupés par la pérennité de leur clinique, leurs patients et leurs employés sont au coeur des préoccupations lorsque vient le temps de préparer leur plan de relève. L'ajout de l'expertise de l'équipe de Clareo inc. offrira une alternative permettant une transition plus harmonieuse et humaine. »

« L'expertise de l'IDI en formation continue, en mentorat et en consultation sera bénéfique pour tous les professionnels de notre réseau, qui pourront continuer d'offrir un niveau de qualité de services et de soins à nos patients, affirme Dr Alain Thivierge, fondateur de Clareo. » Ce partenariat stratégique permettra de mettre à l'avant-plan, l'expertise de Clareo qui offre une solution clé en main aux dentistes pour leur plan de relève et la transition de leur pratique, leur assurant ainsi une paix d'esprit.

À propos de l'Institut dentaire international

Depuis 40 ans, l'Institut dentaire international (IDI) accompagne les dentistes dans toutes les phases de leur développement professionnel tant au plan clinique qu'organisationnel. Sa mission est d'offrir une offre de services intégrée afin de soutenir les dentistes et leur équipe peu importe où ils en sont rendus dans leur carrière. Par le biais de formations cliniques et organisationnelles, son objectif est d'optimiser à la fois leur accomplissement personnel et leur succès professionnel tout en maximisant la qualité des soins offerts à leurs patients. www.idi.org

À propos de Clareo Réseau Dentaire

Clareo est un réseau dentaire unique, en forte croissance, misant sur le maintien d'un service professionnel, humain et personnalisé. Il regroupe sous une même bannière des professionnels de la dentisterie générale et des spécialistes, travaillant tous en synergie. Sa mission est d'offrir à ses patients une gamme complète de services de santé dentaire au Québec, avec un service personnalisé. www.clareo.ca

