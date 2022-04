Avis aux médias - La ministre Ng fera une annonce au sujet de la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat





OTTAWA, ON, le 14 avril 2022 /CNW/ - La ministre du Commerce international, de la Promotion des exportations, de la Petite Entreprise et du Développement économique, l'honorable Mary Ng, animera un panel sur les femmes et le commerce international, et fera une annonce au sujet de la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat.

La présidente et cheffe de la direction de la Banque de développement du Canada, Isabelle Hudon; la présidente et chef de la direction d'Exportation et développement Canada, Mairead Lavery; et la déléguée commerciale en chef du Canada, à Affaires mondiales Canada, Sara Wilshaw, feront partie des panélistes.

Date : Le mardi 19 avril 2022

Heure : De 12 h 20 à 13 h 30 (heure de l'Est)

Lieu : The National Club

303, rue Bay

Toronto (Ontario)

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

