Intact Corporation financière annonce son plan de transition climatique en cinq points





Intact s'engage à atteindre le zéro émission nette d'ici 2050 et à investir 8 millions de dollars dans des solutions axées sur la nature en partenariat avec Conservation de la nature Canada

TORONTO, le 14 avril 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, Intact Corporation financière (TSX: IFC) a publié son plan de transition climatique en cinq points. Ce plan fixe des objectifs pour les sociétés d'Intact au Canada, aux États-Unis et en Europe, y compris les entreprises du groupe RSA acquises en 2021.

Dans son plan en cinq points, Intact prévoit :

S'engager à atteindre le zéro émission nette d'ici 2050, conformément à l'Accord de Paris , et, dans l'intérim, à réduire de moitié les émissions provenant des opérations de l'entreprise d'ici 2030 par rapport à 2019;

, et, dans l'intérim, à réduire de moitié les émissions provenant des opérations de l'entreprise d'ici 2030 par rapport à 2019; Redoubler d'efforts pour aider les gens à s'adapter aux conséquences météorologiques extrêmes des changements climatiques au Canada , aux États-Unis et au Royaume-Uni;

, aux États-Unis et au Royaume-Uni; Influencer l'adoption de comportements plus écologiques chez les clients au moyen d'incitatifs ainsi qu'en créant et en offrant à grande échelle de nouveaux produits qui s'inscrivent dans une optique environnementale, et en menant des activités d'information et de sensibilisation;

Favoriser la transformation des entreprises et des secteurs d'activité essentiels à la transition, et appuyer les nouveaux secteurs qui seront créés, afin de garantir un avenir durable;

Collaborer avec les gouvernements et l'industrie pour accélérer l'action climatique.

« Depuis plus de 10 ans, nous sommes sur la ligne de front des changements climatiques avec les clients pour les aider à se relever des effets dévastateurs des phénomènes météorologiques extrêmes », souligne Charles Brindamour, chef de la direction d'Intact Corporation financière. « En élargissant notre champ d'action au chapitre de l'adaptation aux changements climatiques, nous nous appuierons sur le leadership d'Intact dans ce domaine et sur les cibles de réduction d'émissions de carbone que RSA avait établies. Nous adopterons une approche inclusive pour soutenir nos partenaires et les clients et tablerons sur nos forces pour réduire les risques liés à la transition vers un avenir durable. »

S'engager à atteindre le zéro émission nette d'ici 2050 et à réduire de moitié les émissions de nos opérations d'ici 2030

Pour réaliser son engagement de zéro émission nette, Intact se concentrera à réduire de moitié ses émissions de gaz à effet de serre (GES) partout dans le monde d'ici 2030. Le plan comprend diverses mesures de réduction, notamment l'électrification de son parc automobile, l'utilisation accrue d'énergies renouvelables dans ses bureaux et la réduction des voyages d'affaires.

Intact compte atteindre le zéro émission nette d'ici 2050, conformément à l'Accord de Paris, et s'engage à fixer des objectifs à court terme et à ajuster son objectif de zéro émission nette au fil de l'évolution des normes, de la science, de la technologie et des protocoles de mesure des émissions de GES. Tous les engagements et les objectifs s'appliquent à l'empreinte mondiale d'Intact et de ses filiales, y compris RSA.

Reconnue comme un chef de file de divulgation de l'information financière, Intact appliquera ses pratiques exemplaires à la mesure des émissions de GES et fera preuve de transparence quant à son action climatique. Elle fait état de toutes ses actions de résilience climatique dans son rapport sur sa contribution à la société. Le rapport de 2021 est maintenant accessible sur le site intactfc.com.

Redoubler d'efforts pour aider les gens à s'adapter aux changements climatiques

Intact veut aider les collectivités les plus vulnérables à être plus résilientes, investir dans les infrastructures naturelles et renforcer les services de restauration pour mieux gérer les conséquences de plus en plus dévastatrices des phénomènes météorologiques extrêmes.

Pour atteindre ces objectifs, Intact est fière d'annoncer un nouveau partenariat avec Conservation de la nature Canada (CNC), le chef de file du Canada pour ce qui est d'accélérer la conservation et l'intendance de la nature afin d'avoir des retombées durables et d'une importance mondiale. Dans le cadre d'un partenariat sur cinq ans, Intact investira 8 millions de dollars pour :

la conservation et la restauration des milieux humides menacés au Canada , qui sont des puits de carbone d'une importance capitale ainsi qu'une défense naturelle pour les collectivités face aux changements climatiques;

, qui sont des puits de carbone d'une importance capitale ainsi qu'une défense naturelle pour les collectivités face aux changements climatiques; la création d'un protocole canadien pour la compensation carbone misant sur les milieux humides, qui sera mis à la disposition des organismes internationaux de normalisation;

la traduction de ce protocole en un outil de finance durable utilisable au Canada .

« Nous applaudissons l'engagement d'Intact à atteindre le zéro émission nette et son investissement visionnaire dans la conversation des milieux humides au Canada, qui représentent près du quart des milieux humides restants du monde », a déclaré Catherine Grenier, présidente et chef de la direction de Conservation de la nature Canada. « Les outils novateurs développés grâce à ce partenariat stimuleront et faciliteront la création de solutions axées sur la nature au Canada et partout dans le monde. »

De plus, Intact investira davantage dans des projets d'adaptation aux changements climatiques, s'appuyant sur plus de 10 ans de soutien financier offert à de telles initiatives. Les nouveaux fonds serviront à :

augmenter à 10,5 millions de dollars sur 10 ans le financement destiné au partenariat phare avec le Centre Intact d'adaptation au climat, ce qui comprendra une collaboration avec CNC sur des projets de résilience;

établir de nouveaux partenariats sur la résilience climatique au Canada , aux États-Unis et au Royaume-Uni;

, aux États-Unis et au Royaume-Uni; accélérer la mise en place de solutions locales pour les collectivités les plus vulnérables aux conséquences des changements climatiques.

« C'est un privilège d'être un partenaire d'Intact depuis tant d'années. Ensemble, nous avons développé et déployé des solutions d'adaptation aux changements climatiques qui sont utiles aux propriétaires résidentiels, aux collectivités et aux entreprises », a souligné Blair Feltmate, président du Centre Intact d'adaptation au climat à l'Université de Waterloo. « Nous continuerons de mettre l'accent sur l'adaptation et c'est avec beaucoup d'intérêt que nous collaborerons avec CNC pour rendre le Canada plus résilient grâce à la conservation et à la restauration des infrastructures naturelles. »

Utiliser la plateforme d'Intact pour influencer le comportement des clients

Grâce à son expertise dans l'adaptation et la gestion des risques, Intact est bien placée pour tirer parti de ses forces, de sa taille et de ses plateformes pour aider les clients à adopter des comportements respectueux du climat. Voici quelques exemples d'initiatives d'Intact qui contribueront à influencer leur comportement :

Intact tablera sur ses avantages concurrentiels au chapitre de la tarification, de la souscription et des données pour encourager l'adoption de comportements écologiques, et pour créer et offrir à grande échelle de nouveaux produits qui s'inscrivent dans une optique environnementale.

Intact favorisera l'approvisionnement et l'adoption de matériaux propres en indemnisation et dans sa chaîne d'approvisionnement.

Intact renforcera les connaissances en matière de climat de ses 26 000 employés à l'échelle mondiale pour mener à bien ses priorités et ses plans d'action climatiques.

Favoriser la transformation en appuyant les industries nouvelles et existantes essentielles à la transition

Intact peut jouer un rôle déterminant en aidant à réduire les risques dans les industries nouvelles et existantes qui contribueront de façon importante à un avenir durable. Voici quelques exemples :

Intact créera et adaptera des produits et des solutions d'assurance spécialisée et d'assurance des entreprises pour aider les industries existantes à faire la transition et contribuer à l'essor de technologies propres.

Intact tablera sur son expertise en modélisation climatique et rassemblera ses spécialistes en météorologie, ses géomaticiens, ses scientifiques des données et ses actuaires pour créer un centre d'excellence en modélisation climatique, dans le but d'améliorer les modèles de prévision qui anticiperont l'évolution des répercussions des changements climatiques.

Intact Gestion de placements, à titre d'un des signataires fondateurs d'Engagement climatique Canada , un programme d'engagement mené par des acteurs de l'industrie, entretient un dialogue avec les grands émetteurs pour les amener à réduire leurs répercussions.

placements, à titre d'un des signataires fondateurs d'Engagement climatique , un programme d'engagement mené par des acteurs de l'industrie, entretient un dialogue avec les grands émetteurs pour les amener à réduire leurs répercussions. Intact, par l'entremise d'Intact Ventures, accélérera les efforts pour investir davantage dans les technologies climatiques qui faciliteront la transition à un avenir à faibles émissions de carbone.

Collaborer avec les gouvernements et l'industrie pour influencer et accélérer l'action climatique

Intact continuera de travailler avec les gouvernements et l'industrie pour développer des solutions climatiques concrètes qui accéléreront la transition. Intact partage son expertise depuis longtemps avec les gouvernements et l'industrie sur la question des changements climatiques. Elle a notamment participé à la table consultative sur la résilience et la sécurité en cas de catastrophe du gouvernement canadien, au Conseil d'action en matière de finance durable et au Groupe de travail sur l'assurance contre les inondations, et a collaboré avec ClimateWise et le Climate Financial Risk Forum au Royaume-Uni par l'entremise de RSA.

À propos d'Intact Corporation financière

Intact Corporation financière (TSX : IFC) est le plus important fournisseur d'assurance de dommages au Canada, l'un des principaux fournisseurs d'assurance spécialisée dans le monde et, avec RSA, un chef de file au Royaume-Uni et en Irlande. La société a connu une croissance interne et par acquisition, et ses primes annuelles totalisent plus de 20 milliards de dollars.

Au Canada, Intact distribue ses produits d'assurance sous la marque Intact Assurance grâce à un vaste réseau de courtiers, notamment sa filiale en propriété exclusive, BrokerLink, et directement aux consommateurs par belairdirect. Intact offre également des solutions d'assurance pour les groupes d'affinité par l'intermédiaire de Johnson Assurance.

Aux États-Unis, Intact Assurance Solutions spécialisées offre une gamme de produits et services d'assurance spécialisée par l'entremise d'agences indépendantes, de courtiers régionaux et nationaux, de grossistes et d'agences générales de gestion.

À l'extérieur de l'Amérique du Nord, la société offre des solutions d'assurance pour les particuliers et les entreprises ainsi que d'assurance spécialisée au Royaume-Uni, en Irlande, en Europe et au Moyen-Orient sous les marques de RSA.

À propos de Conservation de la nature Canada

Conservation de la nature Canada (CNC) est la force rassembleuse au pays pour la sauvegarde de la nature. Par la conservation permanente de vastes territoires, CNC apporte des solutions à la double crise du déclin rapide de la biodiversité et des changements climatiques. Partenaire de confiance, CNC oeuvre aux côtés de particuliers, de communautés, d'entreprises et de gouvernements afin de protéger et veiller sur nos aires naturelles les plus importantes. Depuis 1962, CNC a mobilisé la population canadienne pour conserver et restaurer plus de 15 millions d'hectares. CNC est un organisme de bienfaisance enregistré. Avec la nature, CNC crée un mode prospère. Pour en savoir plus : conservationdelanature.ca.

À propos du Centre Intact d'adaptation au climat

Le Centre Intact d'adaptation au climat (Centre Intact) est un centre de recherche appliquée de l'Université de Waterloo. Il a été fondé en 2015 grâce au financement d'Intact Corporation financière, le plus important fournisseur d'assurance de dommages du Canada. Il aide les propriétaires résidentiels, les collectivités et les entreprises à réduire les risques associés aux changements climatiques et aux phénomènes météorologiques extrêmes. Pour en savoir plus, rendez-vous au www.centreintactadaptationclimat.ca.

