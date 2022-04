Inotrem et la Crohn's & Colitis Foundation signent un partenariat de R&D pour développer une nouvelle approche thérapeutique dans les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin





Inotrem, une société de biotechnologie en phase clinique avancée spécialisée dans l'immunothérapie pour les maladies inflammatoires chroniques et aigües, annonce aujourd'hui la signature d'un accord de collaboration R&D avec la Crohn's & Colitis Foundation pour développer une nouvelle approche thérapeutique dans les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin (MICI). Basée aux Etats Unis, la Crohn's & Colitis Foundation est l'une des plus importantes et influentes associations au monde dédiée à la recherche de traitements contre la Maladie de Crohn et les rectocolites hémorragiques.

L'objectif de ce partenariat est de confirmer la relation entre l'activation de la voie biologique TREM-1 et la sévérité et la progression des patients souffrants de MICI, avec pour finalité le développement d'un nouveau traitement. Inotrem conduira ce projet en partenariat avec le département de Gastroentérologie de l'Icahn School of Medicine de l'hôpital Mount Sinai de New York aux Etats Unis. Selon les termes de l'accord, Inotrem accèdera aux données cliniques et aux échantillons biologiques de la cohorte IBD Plexus® de la Fondation, qui reposant sur plus de 25 000 patients est la plus importante base de données américaine sur les MICI. Le projet sera déployé pendant 18 mois et devrait conduire à une première étude clinique chez l'homme dont le démarrage est prévu en 2024.

Aujourd'hui, plus de 10 millions de personnes dans le monde souffrent de MICI (Maladie de Crohn et rectocolite hémorragique). Malgré les progrès réalisés au cours des trente dernières années, ces maladies demeurent non curables avec des besoins médicaux importants. Environ 30% des patients ne répondent pas du tout aux traitements existants et, parmi ceux qui y répondent, jusqu'à 10% tous les ans deviennent réfractaires au traitement.

Inotrem est un pionnier de la recherche sur la voie biologique TREM-1, qui est un régulateur de la réponse immunitaire dans les syndromes inflammatoires aigus et chroniques. TREM-1 pourrait être impliquée dans la physiopathologie des MICI ; et cibler cette voie biologique pourrait ouvrir de nouvelles options thérapeutiques aux patients dont le dérèglement immunitaire est causé par la voie TREM-1.

Sven Zimmermann, Directeur général d'Inotrem, déclare : « nous nous réjouissons de collaborer avec une institution d'une renommée telle que la Crohn's & Colitis Foundation. La taille et la diversité de leur base de données sur les patients atteints de maladies inflammatoires de l'intestin est incomparable dans le monde. Cela nous permettra d'analyser en détail le potentiel de la voie TREM-1 comme cible thérapeutique. Cet accord marque le début d'une longue et fructueuse collaboration ».

Dr Caren Heller, Directrice scientifique de la Crohn's & Colitis Foundation, poursuit : « nous sommes dédiés à la recherche de traitements contre la Maladie de Crohn et les rectocolites hémorragiques, et à l'amélioration de la qualité de vie des patients qui en souffrent. C'est avec enthousiasme que nous nous associons à Inotrem, une entreprise de biotech ayant développé un leadership scientifique solide sur la voie TREM-1, et nous sommes impatients de mieux comprendre le potentiel thérapeutique de cette voie biologique dans le domaine des MICI ».

Inotrem S.A. est une société de biotechnologie en phase clinique avancée spécialisée dans le développement d'immunothérapies pour les syndromes inflammatoires. La société a développé un nouveau concept d'immuno-modulation qui cible la voie TREM-1 pour contrôler les perturbations des réponses inflammatoires. Sur la base de sa plateforme technologique propriétaire, Inotrem a développé nangibotide, un inhibiteur de la voie TREM-1 avec des applications dans de nombreuses applications thérapeutiques telles que pour le choc septique et la COVID-19. En parallèle, Inotrem a lancé un programme thérapeutique ciblant les maladies inflammatoires chroniques. La société a été créée en 2013 par le Dr Jean-Jacques Garaud, ancien responsable de la R&D précoce du groupe Roche, le Pr Sébastien Gibot, et le Dr Marc Derive. Inotrem est soutenue par des investisseurs européens et Nord-américains de premier plan. Inotrem fait partie de la French Tech 120, un programme crée par le Président de la République et le Premier Ministre pour soutenir le développement des startups en phase d'hyper-croissance. Pour plus d'information : www.inotrem.com

