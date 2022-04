Recherche et innovation en sciences de la vie - Québec accorde 12 M$ à MEDTEQ+ pour plus d'innovations en santé





QUÉBEC, le 13 avril 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable du Développement économique régional, M. Pierre Fitzgibbon, annonce l'attribution d'une subvention de 12 millions de dollars à MEDTEQ+ afin de financer des projets de recherche et développement dans les secteurs des technologies médicales et de l'intelligence artificielle en santé.

MEDTEQ+ lancera des appels de propositions pour répondre aux besoins exprimés par le ministère de la Santé et des Services sociaux et le réseau de la santé et des services sociaux (RSSS). Ces projets permettront de réduire les risques en lien avec les nouvelles technologies et valoriseront l'innovation en milieu de soins. L'appui financier viendra soutenir et accélérer la commercialisation des innovations. Pour le RSSS, ces initiatives renforceront les chaînes d'approvisionnement locales tout en favorisant le recours à l'expertise des entreprises du Québec.

« On doit encourager nos entreprises à développer de nouveaux produits et à accélérer leur commercialisation. Avec MEDTEQ+, on s'assure de trouver des solutions locales qui amélioreront l'efficacité du réseau de la santé, au bénéfice de la population québécoise. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable du Développement économique régional

« Nous avons au Québec des organisations solides en sciences de la vie, comme MEDTEQ+, qui jouent un rôle clé dans les maillages entre nos entreprises, nos établissements du RSSS, nos universités et nos centres de recherche, mais aussi dans le renforcement de nos chaînes d'approvisionnement locales. Le consortium pourra ainsi continuer de soutenir d'importants projets visant la performance de notre secteur de la santé. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

« MEDTEQ+ soutient l'innovation technologique en santé au Québec depuis dix ans, et aujourd'hui plus que jamais, sa mission est d'une grande importance. Ce financement appuiera la mise au point de solutions innovantes et favorisera leur intégration dans les chaînes d'approvisionnement locales. Surtout, il contribuera à répondre aux grands objectifs du plan du gouvernement du Québec en matière de santé. »

Diane Côté, présidente-directrice générale de MEDTEQ+

La subvention de 12 millions de dollars accordée à MEDTEQ+ provient de l'enveloppe de 40 millions de dollars octroyée au ministère de l'Économie et de l'Innovation dans le cadre du Point sur la situation économique et financière du Québec , publié en novembre 2020. L'objectif : mettre en oeuvre des initiatives pour augmenter la proportion de biens produits au Québec dans les chaînes d'approvisionnement.

MEDTEQ+ a pour mission d'accélérer le développement de solutions innovantes dans les réseaux de la santé et de positionner, localement et à l'échelle internationale, les produits et les services issus du secteur au bénéfice des patients.

Par l'entremise de la Stratégie québécoise des sciences de la vie 2017-2027, dont la mise à jour est en cours, le gouvernement du Québec aspire à bâtir un environnement d'affaires adapté à la réalité du secteur des sciences de la vie pour lui permettre de se développer de façon solide et durable.

Il entend ainsi accélérer sa croissance en appuyant la recherche, en soutenant un environnement propice au développement et à l'essor des entreprises et en stimulant la création d'emplois de qualité dans toute la chaîne de l'innovation du secteur.

Les solutions retenues seront évaluées dans le cadre de projets collaboratifs en milieu réel de soins, auxquels prendront part des entreprises québécoises et des établissements du RSSS.

