Les électeurs ontariens s'attendent à des mesures en matière de soins aux personnes vivant avec un trouble neurocognitif





Un nouveau sondage révèle que 89 % des électeurs souhaitent que leur gouvernement en fasse plus que les aînés ontariens continuent de vivre chez eux, en particulier ceux avec un trouble neurocognitif

TORONTO, le 13 avril 2022 /CNW/ - Les nouvelles données d'un sondage* montrent qu'un membre de la famille proche de près d'un électeur de l'Ontario sur trois vit avec un trouble neurocognitif -- et plus de la moitié connait une personne qui se préoccupe des risques de développer un trouble neurocognitif. Tous partis confondus, les Ontariens se tournent vers leurs représentants élus pour qu'ils en fassent plus pour soutenir les personnes vivant avec un trouble neurocognitif et leurs partenaires de soins.

Se basant sur les commentaires d'un groupe de 21 experts des soins aux personnes vivant avec un trouble neurocognitif comprenant des médecins, des chercheurs, des défenseurs du secteur et des personnes touchées par ces maladies, la Société Alzheimer de l'Ontario a publié aujourd'hui sa Feuille de route pour le renouvellement de la Stratégie ontarienne en matière de démence. Ce document contient 56 recommandations en matière de politique et 21 recommandations relatives au financement : une voie toute tracée, chiffrée et réalisable menant à une stratégie transformationnelle concernant les troubles neurocognitifs. Vous pouvez la consulter à www.votezalzheimer.ca.

Les recommandations principales comprennent :

Exiger des médecins qu'ils se perfectionnent professionnellement dans les domaines de la neurologie, du diagnostic des troubles neurocognitifs et des soins axés sur les émotions. Ces domaines seraient regroupés en tant que composantes complètes de l'éducation, de la formation et du perfectionnement professionnel des médecins de l' Ontario .





dans les domaines de la neurologie, du diagnostic des troubles neurocognitifs et des soins axés sur les émotions. Ces domaines seraient regroupés en tant que composantes complètes de l'éducation, de la formation et du perfectionnement professionnel des médecins de l' . Baliser un parcours clair en matière de troubles neurocognitifs que les professionnels de la santé peuvent utiliser; il comprendra notamment un diagnostic présomptif, une évaluation des interventions pharmaceutiques et non pharmaceutiques appropriées, un soutien au moyen de services cliniques et non cliniques et des directives de gestion claires.





que les professionnels de la santé peuvent utiliser; il comprendra notamment un diagnostic présomptif, une évaluation des interventions pharmaceutiques et non pharmaceutiques appropriées, un soutien au moyen de services cliniques et non cliniques et des directives de gestion claires. Compléter le plan actuel d'expansion des établissements de soins de longue durée et de multiplication des lits SLD, en s'assurant de la capacité suffisante du secteur en ressources humaines en santé et qu'il dispose d'un personnel bien formé pour offrir des soins adéquats aux personnes âgées de l' Ontario , en particulier des soins aux personnes vivant avec un trouble neurocognitif et un soutien comportemental.

La Société Alzheimer appelle tous les partis à s'engager à renouveler la Stratégie ontarienne en matière de démence dans le cadre de leurs plateformes de santé. Elle demandera aux Ontariens de #VotezAlzheimer lors de cette élection.

« Les troubles neurocognitifs sont un enjeu important dans toutes les communautés de l'Ontario, a déclaré Cathy Barrick, cheffe de la direction de la Société Alzheimer de l'Ontario. Ils touchent nos familles, nos amis et nos voisins, mais nos leaders en parlent rarement. Cette situation doit changer lors de ces élections. »

Plus de 260?000 Ontariens vivent avec un trouble neurocognitif aujourd'hui : un nombre qui devrait doubler au cours des vingt prochaines années. Sur les 5200 lits « autres niveaux de soins » (ANS) dans les hôpitaux de l'Ontario au cours d'une journée normale, la moitié (50 %) est occupée par un aîné vivant avec un trouble neurocognitif. Dans les établissements de soins de longue durée de l'Ontario, les deux tiers de tous les résidents vivent avec un trouble neurocognitif.

« Lorsque les gouvernements parlent de la médecine de couloir, de la capacité des établissements de soins de longue durée et des pénuries de personnel, ils parlent en fait de l'échec de la prise en charge des personnes vivant avec un trouble neurocognitif, poursuit Mme Barrick. Les troubles neurocognitifs sont au coeur des contraintes de capacité dans nos hôpitaux et établissements de soins de longue durée. On ne peut prendre soin avec compassion du nombre de personnes vivant avec un trouble neurocognitif aujourd'hui, et nous ne sommes pas prêts à en supporter le double en l'espace d'une génération. Il est temps de tirer la sonnette d'alarme. »

La Feuille de route pour le renouvellement de la Stratégie ontarienne en matière de démence de la Société Alzheimer est une ressource complète, chiffrée et informée par des experts pour les candidats et les partis qui cherchent à changer la trajectoire des soins aux personnes vivant avec un trouble neurocognitif en Ontario. Lisez-en plus et lisez le plan à www.votezalzheimer.ca.

*Au sujet du sondage

Pour l'enquête globale, menée par Yorkville Strategies entre le 23 février et le 2 mars 2022, un échantillon de 1301 Ontariens a été interrogé au moyen de panels en ligne. Un suréchantillon a été réalisé dans la région du Grand Toronto, afin de fournir des informations plus précises sur cette région. Une pondération a été appliquée selon l'âge, le sexe et la région pour s'assurer que la composition de l'échantillon reflète celle de la population adulte selon les données du recensement et pour fournir des résultats destinés à se rapprocher de l'univers de l'échantillon.

Au sujet de la Société Alzheimer

La Société Alzheimer est une Fédération de 26 fournisseurs de soutien communautaire qui oeuvrent dans chaque recoin de l'Ontario. L'année dernière, nous avons soutenu 105?000 clients, y compris des partenaires de soins et des personnes vivant avec un trouble neurocognitif. Nous sensibilisons et offrons des formations aux médecins et aux autres professionnels de la santé ainsi qu'au grand public. Avec des centaines de membres du personnel et des milliers de bénévoles, nous cherchons à atténuer les conséquences personnelles et sociales de la maladie d'Alzheimer et des autres troubles neurocognitifs. Nous oeuvrons également à promouvoir la recherche pour trouver un remède curatif ainsi qu'un traitement pouvant changer le cours de ces maladies.

Pour plus d'informations, rendez-vous à www.alzheimerontario.org

