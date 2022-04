Avec un investissement de plus de 200 millions de dollars dirigé par PSG, Backlight annonce le lancement de la société et cinq acquisitions dans le domaine des technologies multimédia





Backlight, un spécialiste des technologies multimédia, a annoncé aujourd'hui le lancement de la société et l'acquisition stratégique de cinq entreprises de logiciels de médias innovantes et en croissance rapide : ftrack, iconik, Celtx, Wildmoka et Zype. Soutenue par un investissement de plus de 200 millions de dollars dirigé par PSG, une société de capital-développement de premier plan qui s'associe à des sociétés de logiciels et de services technologiques du marché intermédiaire pour les aider à accélérer leur croissance, Backlight a pour mission de servir ses clients dans les secteurs des médias, du divertissement et de la vidéo avec des solutions basées sur le Cloud qui améliorent considérablement chaque étape du cycle de vie des contenus média. L'investissement vise également à appuyer la recherche par Backlight d'autres acquisitions complémentaires de plateformes technologiques qui servent le cycle de vie des contenus média.

« Je pense que l'explosion et la démocratisation de la création de contenus, associées à l'incroyable croissance et fragmentation de la consommation, ont créé une grande complexité et de nouvelles opportunités pour les créateurs et les propriétaires de contenus », a affirmé Ben Kaplan, président et chef de la direction de Backlight. « Le marché demande des solutions innovantes et flexibles basées sur le Cloud pour moderniser les flux de travaux liés aux médias. Avec cinq unités opérationnelles formidables, toutes dirigées par des PDG visionnaires proposant des solutions irrésistibles et différenciées, Backlight est bien positionnée pour être un partenaire de confiance pour les clients avec des pipelines vidéo et des processus créatifs d'importance critique »

Des narrations visuelles exceptionnelles sont créées avec les meilleurs outils et solutions possibles. Backlight dynamise ses unités opérationnelles avec des ressources et des investissements dans les talents, le développement de produits, l'innovation et l'infrastructure qui aideront les clients à créer la prochaine grande génération d'expériences de contenu pour les différents publics.

Unités commerciales de Backlight :

ftrack est le créateur de ftrack Studio, cineSync et ftrack Review, le suivi de production primé aux Emmys et aux Oscars, d'une analyse des médias interactifs et de plateformes de collaboration en équipe pour les industries créatives. Les solutions de ftrack sont conçues pour permettre aux producteurs, superviseurs, artistes et développeurs de projets de collaborer avec n'importe qui, n'importe où.

iconik est une solution de gestion de médias SaaS native sur le Cloud, conçue pour permettre aux utilisateurs de partager des fichiers depuis n'importe quel stockage, de collaborer sur la vidéo et d'enrichir les médias avec l'IA pour offrir d'importantes fonctionnalités de recherche, le tout avec une grande facilité et la possibilité de dimensionner afin de convenir aussi bien aux créateurs travaillant seuls qu'aux grandes équipes internationales.

Celtx est une solution tout-en-un primée pour l'écriture, la planification et la gestion de la production médiatique qui est utilisée par des millions de personnes à travers le monde. Celtx propose un logiciel de planification de la pré-production, incluant la rédaction de scénarios, la scénarisation, la planification de séances photos et la budgétisation, aux équipes de production en interne, aux agences, aux écoles de cinéma, aux universités, aux studios de jeu et aux sociétés médiatiques et de divertissement.

Wildmoka est une plateforme de premier plan pour la création de contenus en direct et en léger différé dans les domaines des sports, des actualités et du divertissement. Elle a remporté plusieurs prix pour sa technologie AutoReZone, qui aide les télédiffuseurs à offrir une expérience mobile avant tout. Native sur le Cloud, Digital Media Factory de Wildmoka vise à permettre aux télédiffuseurs et aux titulaires de droits de produire et diffuser du contenu depuis n'importe quelle source, vers n'importe quelle destination, dans n'importe quel format, à grande vitesse et à grande échelle.

La technologie primée de Zype fournit l'infrastructure pour la vidéo numérique avec une plateforme basée sur le Cloud permettant de gérer et distribuer de la vidéo de qualité professionnelle sur le Web, sur mobile, à la télévision et sur les réseaux sociaux. Offrant aussi bien des outils conviviaux pour les développeurs, comme des API personnalisables, que des solutions clés en main pour les applications OTT et les canaux linéaires/FAST, les solutions SaaS de Zype permettent aux créateurs ou distributeurs de vidéos de rapidement créer, lancer et gérer des produits vidéo de qualité supérieure à grande échelle.

« Il existe une importante opportunité de marché d'améliorer la manière dont les producteurs, les propriétaires et les distributeurs de contenus créent de la valeur, en commençant par l'industrie des médias et du divertissement, mais s'étendant à n'importe quelle entreprise investissant dans des médias et vidéos enrichis », a affirmé Matt Stone, directeur général de PSG. « Notre investissement dans Backlight reflète notre conviction dans le marché, dans l'équipe et dans la vision d'un cycle de vie moderne de la production médiatique, depuis la conceptualisation jusqu'à la monétisation. »

À propos de Backlight

Backlight est un spécialiste des technologies multimédia qui améliore la conceptualisation, la production, la post-production et la distribution de contenus vidéo. Lancée en 2022 grâce à un financement de PSG, Backlight a racheté les entreprises de logiciels de médias ftrack, Celtx, iconik, Wildmoka et Zype. Les organisations en pointe dans la vidéo utilisent Backlight pour relever leurs défis commerciaux et opérationnels critiques. Visitez www.backlight.co pour obtenir de plus amples informations.

À propos de PSG

PSG est une société de capital-développement qui s'associe à des sociétés de logiciels et de services technologiques pour les aider à mener à bien leur croissance et évolution, à tirer parti des opportunités stratégiques et à constituer des équipes solides. Ayant soutenu plus de 95 entreprises et facilité plus de 375 acquisitions complémentaires, PSG apporte une vaste expérience en investissement, une expertise approfondie des logiciels et de la technologie et un engagement ferme à collaborer avec les équipes de direction. Fondée en 2014, PSG exerce ses activités depuis ses bureaux situés à Boston, Kansas City, Londres, Paris, Madrid et Tel-Aviv. Pour en savoir plus sur PSG, visitez le site www.psgequity.com.

