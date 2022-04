SwissBorg obtient l'enregistrement PSAN en France





LAUSANNE, Suisse, 12 avril 2022 /PRNewswire/ -- Depuis le 12 avril 2022, SwissBorg est enregistré comme Prestataire de Services sur Actifs Numériques (PSAN) par l'Autorité des Marchés Financiers française (AMF).

Seuls les PSAN enregistrés auprès de l'AMF sont autorisés à offrir certains services relatifs aux actifs numériques sur le territoire français. Cela inclut en particulier les services de conservation d'actifs numériques pour le compte d'un client, ainsi que la vente ou l'achat d'actifs numériques en monnaie ayant cours légal et l'échange d'actifs numériques contre d'autres actifs numériques.

Un enregistrement auprès de l'AMF signifie que le régulateur des marchés financiers (l'AMF) et le régulateur bancaire (l'ACPR) français ont analysé en détails le modèle économique de SwissBorg, les services proposés ainsi que les procédures en place, en particulier les procédures de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, et ont inscrit SwissBorg sur la liste blanche des PSANs autorisés à fournir ces services sur le territoire français.

Justine Lamberger, chargée des affaires réglementaires chez SwissBorg, s'exprime à ce sujet : « L'enregistrement PSAN garantit que nous opérons dans le cadre légal et réglementaire défini par les régulateurs français et que nous offrons une solution sécurisée répondant aux exigences de conformité à même de protéger au mieux notre communauté contre les risques associés aux flux financiers. »

Quels sont les bénéfices de cet enregistrement?

SwissBorg est très attaché à respecter les obligations légales et réglementaires applicables.

Le CEO de SwissBorg, Cyrus Fazel, a commenté à ce propos : « Nous croyons que toute organisation qui opère dans le secteur financier, qu'il s'agisse de services financiers traditionnels ou de services liés à des actifs numériques, doit appliquer les meilleures pratiques et se conformer aux exigences visant à protéger ses utilisateurs. Dans le cadre de notre volonté de proposer nos services en France, il était essentiel d'obtenir cet enregistrement. »

Les résidents français sont désormais certains d'une chose : SwissBorg respecte toutes les exigences de l'AMF et de l'ACPR applicables aux prestataires de services sur actifs numériques, en particulier l'honorabilité et la compétence de ses dirigeants et bénéficiaires effectifs, la sûreté de son infrastructure technologique ainsi que des procédures de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme robustes et conformes aux standards les plus élevés.

À propos de SwissBorg

SwissBorg démocratise la gestion de fortune et la rend fun, équitable et centrée sur sa communauté.

SwissBorg, dont le siège social est situé à Lausanne, en Suisse, propose comme produit phare l'application SwissBorg, qui permet à ses 600 000 membres d'acheter, vendre et échanger des actifs numériques, ainsi que d'accéder à un yield sur ceux-ci. Cette application bénéficie notamment d'outils d'analyse d'actifs et de portfolio élaborés par une IA, ce qui permet à l'ensemble des membres de prendre des décisions d'investissement judicieuses. Aujourd'hui près de 1,5 milliards de dollars US en actifs numériques sont déposés sur l'application, qui affichait un volume d'échanges de 8 milliards de dollars US en 2021.

Communiqué envoyé le 12 avril 2022 à 09:19 et diffusé par :