Esaote S.p.A. fête ses 40 ans et s'impose comme un acteur majeur sur le marché mondial de l'imagerie diagnostique avec des systèmes d'échographie, l'imagerie par résonance magnétique et la technologie de l'information pour les soins de santé

GÊNES, Italie, 12 avril 2022 /PRNewswire/ -- Esaote S.p.A., une société biomédicale leader dans le secteur de l'imagerie diagnostique, dans les domaines de l'échographie, de la résonance magnétique et des technologies de l'information pour la santé, célèbre ses quarante ans d'activité.

Née de zéro en 1982, la société italienne basée à Gênes et présente aujourd'hui dans 100 pays à travers le monde, a immédiatement occupé un rôle prédominant sur le marché mondial, en se concentrant sur l'innovation, la recherche et la technologie. Le système d'échographie utilisé par la NASA au début des années 90 pour les examens cardiovasculaires des astronautes volant sur la navette provenait d'Esaote. Le premier système d'IRM dédié aux membres a été développé par Esaote, ainsi que la technologie d'imagerie par fusion.

« L'imagerie de l'avenir, tous les jours. Quarante ans d'innovation pour la santé depuis 1982 » est l'événement organisé au Théâtre Carlo-Felice de Gênes, avec des invités du monde entier pour lancer une semaine de célébration.

« Nous sommes très fiers de célébrer nos 40 ans d'activité et de pouvoir partager cette étape importante avec nos fondateurs, avec ceux qui ont travaillé avec nous toutes ces années et avec nos jeunes collègues qui représentent notre avenir ». Franco Fontana, PDG du Groupe Esaote, a déclaré : « Cet événement arrive à la fin d'une période de grande complexité, tant pour notre marché que pour le monde entier, au cours de laquelle Esaote n'a jamais cessé d'investir et d'innover, en essayant de poursuivre ses objectifs de croissance et de recherche de nouveaux produits. Ces efforts nous ont permis de clôturer l'exercice 2021 de manière extrêmement positive, avec un chiffre d'affaires consolidé jusqu'à 231,3 millions d'euros (+ 5 % par rapport à 2020) et une passation de commandes en hausse de 18 % par rapport à l'année précédente. »

« Les états financiers provisoires, déjà approuvés par le Conseil d'Administration, seront présentés à l'Assemblée Générale à la fin du mois : le résultat net positif et solide par rapport à l'année précédente témoigne des grands progrès du Groupe même sur les marchés internationaux, qui constituent 70 % du chiffre d'affaires total. Cet équilibre récompense le haut niveau technologique de la société qui, au cours de l'année 2021, a présenté des innovations significatives sur le marché et particulièrement appréciées par nos clients, avec le lancement de deux nouveaux systèmes d'échographie de dernière génération et la première résonance magnétique ouverte du corps entier réalisée par Esaote. »

Le Groupe emploie plus de 1 250 collaborateurs, dont 20 % en Recherche et Développement, un secteur dans lequel la société investit environ 11 % de son chiffre d'affaires. Au cours de la dernière année, l'effectif de la société a augmenté de 8 % dans le monde. Plus de 100 nouveaux employés permettent de mettre en oeuvre le renouvellement de la composition générationnelle et professionnelle, avec une croissance en particulier dans les secteurs de la R&D, des ventes et du marketing.

