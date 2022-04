La CDPQ présente son Rapport d'investissement durable 2021





MONTRÉAL, le 12 avril 2022 /CNW Telbec/ - La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) a rendu public aujourd'hui son Rapport d'investissement durable pour l'exercice annuel se terminant le 31 décembre 2021.

La CDPQ y présente des résultats concrets obtenus au cours de la dernière année. Voici quelques faits saillants :

Environnement

Le dévoilement en septembre 2021 d'une nouvelle stratégie climatique ambitieuse pour atteindre notre objectif net-zéro d'ici 2050 et renforcer notre leadership en matière de climat. Cette dernière repose sur quatre piliers :

1. 54 G$ d'actifs sobres en carbone d'ici 2025;

2. 60 % de réduction de l'intensité carbone du portefeuille d'ici 2030 par rapport à 2017;

3. une enveloppe de transition de 10 G$ pour décarboner les secteurs les plus émetteurs;

4. une sortie de la production de pétrole d'ici la fin 2022.

Une valeur de 39 G$ en actifs sobres en carbone, soit une augmentation de 120 % par rapport à 2017 (18 G$).

Une diminution de 49 % de l'intensité carbone de notre portefeuille global par rapport à 2017, nous plaçant en bonne voie pour atteindre notre cible 2030.

Social

L'adoption d'une nouvelle politique en matière d'équité, de diversité et d'inclusion pour guider nos actions et initiatives.

Une représentation féminine de 39 % au sein de notre comité de direction et de 25 % dans nos postes en investissement.

Un bond de 22 % en 2020 à 29 % en 2021 de la représentation féminine parmi les administratreur.rice.s désignés sur les conseils de nos sociétés en portefeuille, pour pratiquement atteindre notre cible de 30 % d'ici 2023.

L'analyse de plus de 1 600 dossiers en lien avec les meilleures pratiques fiscales.

Gouvernance

Des discussions avec 194 entreprises sur les questions ESG.

La réalisation de 398 analyses de risques technologiques.

« Dans un contexte marqué par la superposition de crises, nous sommes restés concentrés sur nos objectifs à long terme. Nous avons continué d'investir du capital constructif et de créer de la valeur durable pour nos déposants et les collectivités où nous sommes présents à travers le monde. Je suis fier du travail réalisé par nos équipes une fois de plus cette année. Leurs efforts quotidiens en matière d'ESG nous ont permis de poser des gestes porteurs au bénéfice des Québécoises et Québécois », a déclaré Charles Emond, président et chef de la direction de la CDPQ.

Le Rapport d'investissement durable 2021 est disponible en ligne.

