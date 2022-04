Superior Plus annonce un dividende en espèces pour le mois d'avril 2022 et des événements à venir





Superior Plus Corp. (« Superior ») (TSX : SPB) :

Dividende en espèces pour le mois d'avril 2022 : 0,06 dollar par action

Superior Plus Corp. (« Superior ») a annoncé aujourd'hui son dividende en espèces pour le mois d'avril 2022 qui est de 0,06 dollar par action payable le 13 mai 2022. La date d'enregistrement est fixée au 30 avril 2022 et la date hors-dividendes, au 28 avril 2022. Le rapport du dividende annuel en espèces de Superior est actuellement de 0,72 dollar par action. Ce dividende est un dividende soumis à l'impôt sur le revenu canadien.

Prochaine publication des résultats du premier trimestre 2022 et conférence téléphonique

Superior prévoit de publier ses résultats du premier trimestre 2022 le mardi 10 mai 2022, à 16 h 00 HAE. Une conférence téléphonique et une webdiffusion pour discuter des résultats du premier trimestre de 2022 sont prévues le mercredi 11 mai 2022, à 10 h 30 HAE. Pour participer à l'appel, veuillez composer le 1-844-389-8661. Les internautes peuvent se joindre à l'appel en direct, ou l'écouter l'appel archivé à l'adresse suivante : www.superiorplus.com dans la section « Évènements » du site Web de Superior.

Assemblée annuelle des actionnaires de 2022 de Superior Plus, uniquement de façon virtuelle

Superior tiendra son assemblée annuelle des actionnaires (« AGA ») le mardi 10 mai 2022, à 16 h 00 HAE. L'AGA se tiendra uniquement de façon virtuelle et sera diffusée en direct sur le Web à l'adresse suivante : https://meetnow.global/MHFJQMZ. Les participants sont invités à s'inscrire à la webémission virtuelle au moins 10 minutes avant l'heure de début de l'AGA. Pour de plus amples informations sur l'AGA virtuelle de Superior, veuillez consulter le site Web superiorplus.com.

À propos de l'entreprise

Superior est l'un des principaux distributeurs et négociants nord-américains de propane et de distillats, ainsi que de produits et services connexes, au service d'environ 890 000 clients aux États-Unis et au Canada.

Pour de plus amples informations sur Superior, veuillez consulter le site Web de l'entreprise à l'adresse suivante : www.superiorplus.com ou veuillez contacter : Beth Summers, vice-présidente exécutive et directrice financière, Tél. : (416) 340-6015, ou Rob Dorran, vice-président des marchés de capitaux, Tél. : (416) 340-6003, Courriel : investor-relations@superiorplus.com, Numéro sans frais : 1-866-490-PLUS (7587).

Informations prospectives

Le présent communiqué de presse contient certaines informations et déclarations prospectives fondées sur les attentes, les estimations, les projections et les hypothèses actuelles de Superior compte tenu de son expérience et de sa perception des tendances historiques. Dans le présent communiqué de presse, ces informations et déclarations sont reconnaissables par des termes comme « ceux exprimant le futur », « prévoit », « annualisé » et d'autres expressions similaires.

En particulier, le présent communiqué de presse contient des déclarations et des informations prospectives concernant : les dividendes futurs pouvant être déclarés sur les actions ordinaires de Superior, le versement des dividendes, leur traitement fiscal et la réception de dividendes en espèces. Ces déclarations prospectives sont faites par Superior sur la base de certaines hypothèses qu'elle a formulées à cet égard à la date du présent communiqué de presse, notamment en ce qui concerne : le succès des activités de Superior; les prix des produits de base, les marges, les volumes et les taux de change en vigueur; le fait que les résultats d'exploitation futurs de Superior seront conformes au rendement des années précédentes et aux attentes de la direction à cet égard; la disponibilité continue de capitaux à des prix attrayants pour financer les besoins en capitaux futurs; les coûts d'exploitation futurs; que tous les accords commerciaux requis puissent être conclus; que toutes les autorisations réglementaires et environnementales requises puissent être obtenues aux conditions nécessaires et dans les délais. Ces déclarations prospectives ne garantissent pas les rendements futurs et sont soumises à un certain nombre de risques et d'incertitudes connus et inconnus, y compris, mais sans s'y limiter : l'environnement et les décisions réglementaires; l'inexécution des accords dans les conditions prévues; les répercussions dues à la concurrence et à la tarification; la dépendance vis-à-vis des partenaires et des accords-clés dans le secteur; les mesures prises par les autorités gouvernementales ou réglementaires, notamment les modifications apportées aux lois et au traitement fiscal, ou le renforcement de la réglementation environnementale; la conjoncture économique générale défavorable de l'économie et des marchés au Canada, en Amérique du Nord et ailleurs; les fluctuations des résultats d'exploitation; les pénuries de main-d'oeuvre et de matériel; et certains autres risques décrits parfois dans les documents d'information publique publiés par Superior, y compris, entre autres, ceux décrits dans la rubrique « Facteurs de risque » du rapport de gestion et dans la notice annuelle de Superior pour l'exercice clos au 31 décembre 2021, qui peut être consulté à l'adresse suivante : www.sedar.com.

En conséquence, les lecteurs sont avertis que certains événements ou circonstances pourraient faire en sorte que les résultats diffèrent sensiblement de ceux qui étaient annoncés, prévus ou projetés. Ces déclarations prospectives sont expressément qualifiées par les déclarations mentionnées ci-dessus. Superior n'assume aucune obligation de mettre à jour publiquement ou de réviser les déclarations ou les informations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse, sauf si les lois applicables l'exigent.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

