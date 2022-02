Theratechnologies annoncera ses résultats du quatrième trimestre de l'exercice financier de 2021 et ses résultats financiers de cet exercice





MONTRÉAL, 10 févr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Theratechnologies inc. (« Theratechnologies ») (TSX : TH) (NASDAQ : THTX), une société biopharmaceutique commerciale axée sur le développement et la commercialisation de traitements innovateurs, annonce aujourd'hui qu'elle dévoilera, le jeudi 24 février 2022, ses résultats financiers pour le quatrième trimestre de l'exercice financier de 2021, clos le 30 novembre 2021, de même que ses résultats financiers annuels consolidés de cet exercice.



Les résultats financiers et les dernières nouvelles de la compagnie seront présentés durant une conférence téléphonique qui aura lieu le 24 février 2022 à 8 h 30 (HE) et qui sera animée par Paul Lévesque, président et chef de la direction. M. Lévesque et d'autres membres de l'équipe de direction prendront le temps de répondre aux questions des participants après la présentation.

Pour participer à cette conférence téléphonique, composez le 1-844-400-1697 (sans frais) ou le 1-703-736-7400 (international). Il sera aussi possible d'y assister par webdiffusion, à l'adresse https://edge.media-server.com/mmc/p/thbammaz. Un enregistrement audio sera disponible le jour même dès 11 h 30 (HE) et ce, jusqu'au 3 mars 2022. Pour y accéder, composez le 1-855-859-2056 (Amérique du Nord) ou le 1-404-537-3406 (international) et entrez le code d'accès « 8659715 ». Un enregistrement sera également disponible sur la page Web destinée aux investisseurs de la compagnie dans la section des événements antérieurs.

À propos de Theratechnologies

Theratechnologies (TSX : TH) (NASDAQ : THTX) est une société biopharmaceutique axée sur le développement et la commercialisation de traitements innovateurs qui répondent à des besoins médicaux non satisfaits. D'autres renseignements sur Theratechnologies sont disponibles sur le site Web de la Société au www.theratech.com, sur SEDAR au www.sedar.com et sur EDGAR au www.sec.gov.

Relations avec les investisseurs :

Philippe Dubuc

Vice-président principal et chef de la direction financière

514 336-7800

ir@theratech.com





