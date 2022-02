Suzano annonce une génération de trésorerie d'exploitation record de 18,8 milliards BRL en 2021





Suzano, le premier producteur mondial de pâte d'eucalyptus et une référence mondiale dans la fabrication de bioproduits développés à partir de l'eucalyptus, a clôturé l'année 2021 avec une génération de trésorerie d'exploitation record de 18,8 milliards BRL (réaux brésiliens). Les résultats annuels démontrent la résilience de Suzano pendant une période de pression sur les coûts ainsi que la forte stratégie de croissance de l'entreprise. Pour 2022, la société a approuvé un investissement de 13,6 milliards BRL.

Autre important indicateur de performance de l'entreprise, le BAIIA ajusté a atteint le chiffre record de 23,5 milliards BRL, grâce à un BAIIA sans précédent de 6,4 milliards BRL au T4 2021.

Du fait de l'augmentation du BAIIA ajusté, combinée à la réduction de la dette nette qui est passée à 10,4 milliards USD à la fin 2021, le ratio de la dette nette sur le BAIIA ajusté a terminé l'année à 2,4x, contre 4,2x à la fin de 2020.

« La solide performance réalisée en 2021 a jeté les bases de nos investissements de 2022 dans la croissance, qui seront les plus importants de toute l'histoire de l'entreprise. Notre nouvelle usine de Ribas do Rio Pardo nécessitera un investissement de 19,3 milliards BRL sur trois ans jusqu'au deuxième semestre 2024, et permettra d'atteindre de nouveaux sommets en termes d'efficacité et de durabilité », a déclaré Walter Schalka, PDG de Suzano.

Les activités de production dans la nouvelle usine dans l'État du Mato Grosso do Sul devraient démarrer au deuxième semestre 2024 et permettront d'accroître l'approvisionnement en pâte de l'entreprise pour répondre à la demande croissante de produits dérivés issus de sources renouvelables.

Fin 2021, les solides résultats opérationnels de Suzano ont généré un chiffre d'affaires net annuel de 41 milliards BRL. En 2021, le volume des ventes de pâte a totalisé 10,6 millions de tonnes, tandis que le volume des ventes de papier s'est élevé à 1,3 million de tonnes.

La société a enregistré un bénéfice net de 8,6 milliards BRL au cours de l'année, malgré la forte augmentation des coûts pendant cette période puisque les coûts financiers de la production de la pâte à papier ont augmenté de 14 %, passant à 690 BRL par tonne.

Le calendrier ESG de l'entreprise a également considérablement progressé en 2021, année charnière qui a culminé avec la présence de l'entreprise à la COP26. Parmi les autres faits saillants, il convient de citer : l'émission de deux nouvelles obligations liées à la durabilité pour un montant total de 1,5 milliard USD ; l'amélioration des performances d'un certain nombre d'indices internationaux ; et l'annonce du Biodiversity Corridors Project de la société, qui vise à relier un demi-million d'hectares de biomes fragmentés à travers le Brésil d'ici 2030. Suzano a accompli des progrès significatifs dans la réalisation de ses 15 objectifs à long terme, connus sous le nom d'Engagements pour renouveler la vie (Commitments to Renewing Life), et qui peuvent être suivis ici : https://centraldeindicadores.suzano.com.br/en/.

