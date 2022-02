La première collection turque de NFT multidisciplinaire « Beeing Hope » vise à sauver les abeilles en voie de disparition et la production locale de miel de pin





Les incendies de forêt ravageurs de l'été dernier, qui ont dévasté les régions fertiles de la Méditerranée et de la mer Égée en Turquie, ont laissé une marque indélébile sur l'écosystème local et ont frappé plusieurs industries locales. Selon le système européen d'information sur les feux de forêt (EFFIS), quelque 203 000 hectares de forêt turque ont été détruits par des incendies uniquement l'année dernière.

En partie imputables à la crise climatique mondiale, les incendies de forêt récurrents en Turquie sont une véritable menace pour la biodiversité de la région. Dans le but ultime d'atténuer cette menace et de protéger les diverses régions côtières du pays, le projet Beeing Hope, en tant qu'ambitieux projet de responsabilité sociale, est lancé par le parrainage du Petit Marseillais Turquie.

Aider à restaurer les écosystèmes endommagés en Turquie

En mobilisant les parties prenantes adéquates autour d'une cause commune, le projet « Beeing Hope » vise à restaurer les écosystèmes calcinés de Turquie, à protéger les populations d'abeilles menacées et à relancer la production locale de miel de pin. Majoritairement concentrée dans les régions égéenne et méditerranéenne, la production locale de miel de pin a cessé à la suite des incendies de l'année dernière, entraînant des conséquences négatives pour les communautés rurales.

Selon les organisateurs, une partie importante des revenus générés dans le cadre du projet servira à sensibiliser le public à cette question et à soutenir des initiatives écologiques dans tout le pays.

Beeinghopenft : la première collection de NFT multidisciplinaire en Turquie

Dans le cadre du projet « Beeing Hope », des oeuvres générées par des jetons non fongibles (NFT) seront exposées. Les NFT sont des unités de données stockées sur une blockchain. Avec 10 080 oeuvres d'art numérique réalisées par 28 plasticiens, la collection « beeinghopenft » est annoncée comme la toute première exposition d'art organisée en Turquie à avoir adopté une approche totalement multidisciplinaire.

Tous les artistes participants ont visité des régions de Turquie dévastées par le feu, et ont écouté les récits de résidents locaux, notamment d'apiculteurs, témoins directs de la tragédie de l'été dernier. Très touchés par ce qu'ils ont vu, les artistes ont été inspirés pour créer l'oeuvre numérique au format NFT qui sera présentée lors de la prochaine collection.

