83e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE : AGROPUR VERS UNE PHASE DE CROISSANCE DISCIPLINÉE





LONGUEUIL, QC, le 9 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Agropur a tenu aujourd'hui sa 83e assemblée générale annuelle. Forte de l'amélioration de ses résultats et de sa situation financière, la Coopérative est désormais tournée vers l'avenir et vers une phase de croissance disciplinée.

« Agropur est aujourd'hui une coopérative plus rentable, plus performante, moins endettée et à l'aube d'une nouvelle phase de croissance disciplinée », a souligné le président de la Coopérative, M. Roger Massicotte, devant les quelque 375 membres réunis virtuellement.

Le partenaire laitier de choix de l'industrie alimentaire

« Nous pouvons reprendre le chemin de la croissance - une croissance qui se voudra stratégique et ciblée, et qui nous permettra de maintenir un bilan financier robuste », a renchéri le chef de la direction, M. Émile Cordeau.

La Coopérative se démarque par son expertise d'affaires interentreprises (B2B). En effet, plus du trois quarts du volume d'affaires de la Coopérative provient de ses activités en tant que fournisseur et partenaire des détaillants (marques privées), des services alimentaires (hôtels, restaurants et institutions) et du secteur industriel (transformateurs d'aliments). Nous allons à l'avenir miser sur notre force à titre de partenaire laitier de choix de l'industrie alimentaire.

Des résultats supérieurs aux attentes au Canada

Cette performance favorable s'explique par une profitabilité qui s'est améliorée au Canada. La hausse des volumes de certaines catégories de produits comme les fromages et des mesures efficaces de contrôle des coûts ont notamment contribué à ces résultats.

Aux États-Unis, la performance de la Coopérative a été conforme aux attentes dans un contexte relatif de stabilisation des prix sur le marché.

Au cours des 18 derniers mois, la coopérative a réduit sa dette de 1,1 milliard de dollars ce qui équivaut à une diminution de 45%. Cette situation permet à la Coopérative de recommencer à faire des distributions comptant aux membres.

Développement durable

En 2021, Agropur s'est jointe au partenariat pour une industrie laitière durable et a ainsi adhéré à un plan de développement durable sur cinq ans. Elle appuie en outre l'initiative mondiale Pathways to Dairy Net Zero, créée à l'automne 2021 pour accélérer l'action contre le changement climatique dans l'ensemble du secteur laitier.

À propos d'Agropur

Fondée en 1938, Agropur coopérative est un chef de file de l'industrie laitière nord-américaine ayant réalisé un chiffre d'affaires de 7,3 milliards de dollars en 2021. La Coopérative est une source de fierté pour ses 2 908 membres et ses 7 550 employés qui travaillent unis chaque jour pour une même vision : « Meilleur lait. Meilleur monde. ». Agropur compte 31 usines en Amérique du Nord. Elle est un important fournisseur de produits pour les secteurs du détail, des services alimentaires et industriels, en plus de proposer une impressionnante gamme de marques aux consommateurs. agropur.com

