9 FÉVRIER 1922, ELLES MARCHENT VERS LE PARLEMENT : UNE EXPOSITION À DÉCOUVRIR À L'ASSEMBLÉE NATIONALE!





QUÉBEC, le 9 févr. 2022 /CNW Telbec/ - L'Assemblée nationale est heureuse de dévoiler une nouvelle exposition qui rappelle à la mémoire un pan méconnu de l'histoire du Québec, celle du suffrage féminin.

Le 9 février 1922, une délégation de près de 500 femmes se rend au parlement de Québec pour demander au premier ministre de l'époque, M. Louis-Alexandre Taschereau, d'accorder aux Québécoises le droit de voter et d'être candidates aux élections provinciales. C'est le début d'un long combat qui s'étalera sur près de 20 ans.

Année après année, ces pionnières, fortes et résilientes, unissent leurs efforts et reviennent au parlement pour faire entendre leur voix. En 1940, elles obtiennent finalement gain de cause. Dès lors, les femmes peuvent voter et se porter candidates aux élections.

À travers de riches archives, un documentaire original sur l'histoire du suffrage féminin qui sera diffusé dès 19 h 30, ce soir, sur le Canal de l'Assemblée nationale et sur les médias sociaux de l'institution, la lecture audio du discours de Marie Lacoste-Gérin-Lajoie par neuf employées de l'Assemblée nationale et une oeuvre originale de l'artiste en art populaire, Patrick Lavallée, le public découvrira l'histoire du droit de vote des femmes au Québec et pourra mesurer tout le chemin parcouru par ces femmes d'exception.

Réalisée par la Direction de la Bibliothèque de l'Assemblée nationale en collaboration avec des partenaires internes et externes, dont Bibliothèque et Archives nationales du Québec, l'exposition sera accessible au public jusqu'au 16 décembre 2022. Une visite guidée de celle-ci sera également offerte tout au long de l'année.

Plus de renseignements sur l'exposition et sa version virtuelle sont disponibles dans le site Internet de l'Assemblée nationale.

