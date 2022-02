Le Président et Directeur général (PDG) de NSF International Kevan Lawlor annonce son départ à la retraite ; Pedro Sancha lui succèdera au poste de Président et Directeur général





ANN ARBOR, Michigan, 9 février 2022 /PRNewswire/ -- NSF International (NSF) a annoncé aujourd'hui que son Président et Directeur Général, Kevan P. Lawlor prendrait sa retraite en 2022. Pedro Sancha lui succédera et deviendra le prochain Président et Directeur général de l'organisation.

"Au nom du Conseil d'Administration, de l'équipe de direction et des 3 000 employés de NSF, nous tenons à remercier Kevan pour l'engagement et le leadership dont il a fait preuve au cours de ses 36 années passées au sein de l'organisation", a déclaré Richard E. Rabbideau, Président du Conseil d'Administration de NSF. "Je suis également ravi d'annoncer que Pedro Sancha rejoint NSF en tant que prochain Président et Directeur général. Pedro apporte une vaste expérience mondiale dans les secteurs de l'industrie et des services, ainsi que des compétences stratégiques et de leadership nécessaires pour mener l'organisation vers son prochain chapitre."

"Je suis ravi de rejoindre NSF à ce moment clé de son histoire dans une période aussi significative pour la santé.", a déclaré M.Sancha. "La pandémie a démontré à quel point il est essentiel pour nos sociétés de compter sur des organismes de test, d'inspection et de certification indépendants, fondés sur la science, tels que NSF. Grâce à son expertise de classe internationale en matière de sécurité alimentaire, de qualité de l'eau, de santé et de développement durable, NSF occupe une position unique pour remplir sa mission de protection et d'amélioration de la santé humaine et de l'environnement à l'échelle mondiale."

M. Sancha rejoint NSF après avoir occupé le poste de Vice-Président principal et Directeur général du groupe Industrial Digital chez Ecolab. À ce titre, il a été le fer de lance de la transformation numérique du groupe Industrial d'Ecolab, dont le chiffre d'affaires s'élève aujourd'hui à 7 milliards de dollars, en mettant l'accent sur l'IoT, les systèmes d'analyses s'appuyant sur le cloud, l'intelligence artificielle, le machine learning, le e-commerce et la surveillance des actifs à distance. Avant d'occuper ce poste, il dirigeait la division Global Light Industries d'Ecolab et avait auparavant rejoint l'organisation en tant que Vice-Président de la Stratégie et du Développement commercial.

Avant Ecolab, Pedro Sancha a travaillé pour Shell, en tant que Directeur général pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique, et au sein de postes à responsabilité croissante en Asie. Il a débuté sa carrière en tant que consultant d'affaires chez Arthur Andersen. Pedro est titulaire d'une maîtrise de sciences en Génie civil de l'Université polytechnique de Madrid et de l'École des Ponts Paristech, ainsi que d'un MBA de l'Université de Harvard.

"Kevan a joué un rôle central, en apportant un prestige international à NSF et nous a permis de devenir une organisation mondiale de haut niveau. Son leadership dans notre industrie et en tant qu'ancien Président de l'American National Standards Institute (ANSI), a aidé les gouvernements, les régulateurs, les partenaires de l'industrie, les clients et les consommateurs en créant de nombreuses normes sanitaires et services d'évaluation indépendants qui sont, aujourd'hui, utilisés dans le monde entier", a déclaré M. Rabbideau.

"Je suis reconnaissant d'avoir passé les trois dernières décennies au sein de cette formidable organisation et honoré d'avoir eu l'opportunité de la diriger au cours des 18 dernières années. Je tiens à exprimer ma sincère reconnaissance à nos employés qui sont profondément engagés dans notre mission mondiale de protéger et d'améliorer la santé humaine", a déclaré M. Lawlor. "Je tiens également à remercier nos clients, nos partenaires, nos communautés ainsi que le Conseil d'Administration pour leur soutien constant. Ce que nous avons été en mesure de réaliser est tout simplement remarquable et j'ai hâte de voir ce que l'avenir réserve à cette incroyable organisation."

NSF International (nsf.org) est une organisation mondiale indépendante qui facilite l'élaboration de normes, teste et certifie des produits pour les industries de l'alimentation, de l'eau, des sciences de la santé et des biens de consommation afin de minimiser les effets néfastes sur la santé et de protéger l'environnement. Fondé en 1944, NSF s'est engagé à protéger la santé et la sécurité humaine dans le monde entier. Présente dans 180 pays, NSF International est un centre de collaboration de l'Organisation panaméricaine de la santé et de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) sur la sécurité alimentaire, la qualité de l'eau et l'environnement intérieur.

