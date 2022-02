Achat d'une copropriété en toute quiétude : Lancement d'un nouveau guide!





MONTRÉAL, le 9 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Le guide Devenir copropriétaire : L'achat de mon futur condo est maintenant disponible pour tout acheteur souhaitant en apprendre plus sur la copropriété. Cet ouvrage, qui s'avère une ressource essentielle, a été produit conjointement par Garantie de construction résidentielle (GCR), l'Organisme d'autoréglementation du courtage immobilier du Québec (OACIQ) et le Regroupement des gestionnaires et copropriétaires du Québec (RGCQ), avec la collaboration de condolegal.com

L'achat d'une copropriété est plus complexe que celui d'une maison unifamiliale à plusieurs égards. Ce mode d'habitation comporte des contraintes particulières, qu'il vaut mieux connaître avant de se lancer. Avec plus de 350 000 logements en copropriété recensés en 2021*, il devenait essentiel de fournir aux consommateurs un outil exhaustif pour qu'ils puissent s'y retrouver.

« Au cours du processus d'achat, il est parfois difficile de savoir où donner de la tête. Grâce à ce guide, les acheteurs pourront identifier les informations importantes à obtenir avant la transaction et comprendre le fonctionnement d'une copropriété. Il sera un outil précieux pour éviter les mauvaises surprises et les accompagner à chaque étape », mentionne Laurent Émery, directeur général du RGCQ.

Disponible gratuitement en ligne, il permet, entre autres, de démystifier les particularités de la copropriété divise, de mieux comprendre la déclaration de copropriété et le fonds de prévoyance, ainsi que d'en savoir plus sur le fonctionnement d'un syndicat de copropriétaires.

Le guide traite également des rôles et responsabilités des copropriétaires, qu'ils achètent une copropriété déjà existante ou neuve. « Les gens peuvent parfois penser qu'en achetant neuf, il y a moins de choses à faire et surveiller, mais cela est inexact. Ce guide vient clarifier tout ça et nous sommes convaincus qu'il aidera grandement les futurs acheteurs à prendre des décisions éclairées. » précise Daniel Laplante, président-directeur général de GCR.

« L'OACIQ est fier d'avoir collaboré à la production de ce nouveau guide, qui cadre bien avec son unique mission d'informer et de protéger le public en appliquant la Loi sur le courtage immobilier. Les courtiers immobiliers qui accompagneront les acheteurs auront un outil de plus pour bien les informer et les conseiller tout au long du processus. Ce guide deviendra certainement un outil de référence, entre autres pour les premiers acheteurs, pour qui la copropriété demeure une avenue intéressante et qui se doivent d'être bien informés. » souligne Me Nadine Lindsay, présidente et chef de la direction de l'OACIQ.

Le guide est offert gratuitement en ligne ainsi qu'en format PDF à télécharger : https://www.monfuturcondo.info/

* Selon l'étude de l'association des professionnels de la construction et de l'habitation du Quebec (APCHQ) « L'essor de la coprioriété au Quebec » (mars 2019) et les bilans bisannuels publiés dans le «Bulletin de l'habitation de l'APCHQ» (2019 , 2020 et 2021).

À propos de Garantie de construction résidentielle (GCR)

Garantie de construction résidentielle (GCR) est un organisme à but non lucratif (OBNL), neutre et indépendant, qui a pour mission de protéger les acheteurs d'une habitation neuve et de favoriser l'amélioration de la qualité de la construction au Québec. Au-delà de cette mission, GCR a pour mandat d'administrer le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs pour l'ensemble du territoire québécois.

À propos de l'Organisme d'autoréglementation du courtage immobilier du Québec (OACIQ)

L'Organisme d'autoréglementation du courtage immobilier du Québec (OACIQ) assure la protection du public qui utilise les services de courtage immobilier encadrés par la Loi sur le courtage immobilier. Il est membre des Autorités de réglementation du courtage immobilier du Canada (ARCIC), une organisation qui regroupe l'ensemble des régulateurs canadiens en matière de courtage immobilier, d'inspection en bâtiment, et de gestion de copropriétés pour certaines provinces.

À propos du Regroupement des gestionnaires et copropriétaires du Québec (RGCQ)

Le RGCQ est un organisme à but non-lucratif fondé en 1999 qui a pour mission d'améliorer la gestion et la gouvernance des copropriétés québécoises. Représentant plus de 90 000 unités de copropriété et 300 entreprises, le RGCQ est le porte-parole par excellence des copropriétaires, syndicats et gestionnaires de copropriété. L'entretien et la conservation du bâti représentent sa principale raison d'être.

SOURCE Regroupement des gestionnaires et copropriétaires du Québec (RGCQ)

Communiqué envoyé le 9 février 2022 à 06:00 et diffusé par :